EU will deine Unterhosen tracken – Digitale Produktpässe ab 2027 Pflicht

Die EU macht ernst mit der Totalüberwachung im Kleiderschrank: Was vor fünf Jahren bei FashionUnited als Zukunftsvision skizziert wurde, wird nun Realität. Ab 2027 sollen alle Kleidungsstücke verpflichtend mit einem Digitalen Produktpass ausgestattet werden – QR-Code oder NFC-Chip inklusive. Verbraucher können dann per Smartphone nachvollziehen, wo das T-Shirt herkommt, was drin steckt und wie es recycelt werden kann.

Offiziell geht es um Nachhaltigkeit und Transparenz. Doch Kritiker schlagen Alarm: Der „grüne“ Vorwand könnte in Wahrheit ein weiteres Kontrollinstrument werden. Wer was trägt, wann und wo – bald womöglich alles auslesbar. Die EU bastelt derweil an den Details und konsultiert fleißig die Industrie. Die Inhalte des digitalen Passes werden gerade finalisiert und sollen noch 2025 beschlossen werden.

Modetrend oder Überwachungsschema? Sicher ist: Der QR-Code wird bald Standard – und das sogar in deiner Unterhose.

