Alientechnologie und UAP: Die neue Realität

Washington D.C. – Was lange als Spinnerei abgetan wurde, ist nun offizielle Realität: Laut Dr. Anna Brady-Estevez, Ex-Beamtin der US-Regierung und Gründerin von American Deep Tech, befinden sich die Vereinigten Staaten längst in einer „Post-Disclosure“-Situation. In einem Interview auf YouTube packt sie über Gespräche mit CIA-Direktoren, Sichtungen im Ausland und dubiose Absturzbergungsprogramme aus – und stellt dabei klar: Die Wahrheit ist nicht nur irgendwo da draußen, sie ist längst angekommen.

Brady-Estevez berichtet von ihrer Einführung ins Thema durch eine einflussreiche Industriellenfamilie und einem brisanten Dialog mit einem Ex-CIA-Chef über Außerirdische und UAPs. Sie selbst habe Phänomene mit eigenen Augen gesehen – außerhalb der USA. In öffentlichen Veranstaltungen wie den „US Space Disruptors Days“ seien UAPs mittlerweile ein festes Thema, das bis zu 30 % der Diskussionen beanspruche. Teilnehmer: Vertreter von NASA, Air Force, Space Force, Energieministerium – und hunderte Unternehmer.

Die ehemalige NSF-Direktorin sieht in UAP-Technologien ein Billionen-Dollar-Geschäft und betont, dass schon jetzt massiv in Bereiche wie Energie, Antrieb, Biotech und neue Materialien investiert werde – unabhängig davon, ob der Ursprung menschlich ist oder nicht.

Und die Regierung? Sitzt auf einem Geheimnisschatz sondergleichen. Abstürze, Rückentwicklungsprogramme, Einbrüche durch „nicht-menschliche Intelligenzen“ – nichts davon soll laut Pentagon publik werden. Warum? Verlust der Kontrolle über den Luftraum, Einfluss auf Atomraketen, und nicht zuletzt: die Angst vor rechtlichen Konsequenzen für Jahrzehnte der Vertuschung.

Die Enthüllungen lassen auch die angeblichen „Faktenchecker“ nicht gut dastehen. Personen wie Mick West oder Medien wie das Wall Street Journal würden laut Brady-Estevez gezielte Desinformation verbreiten, um das Narrativ zu kontrollieren – und lukrative Regierungsbudgets zu sichern.

Selbst unter dem Atomenergiegesetz von 1954 und durch NSC-Direktiven versiegelt, könnten viele der Informationen laut Brady-Estevez vom Präsidenten einseitig deklassifiziert werden – ohne nationale Risiken.