Die Matratzen-Akte: Jetzt wird sogar das Bett kontrolliert

Früher lachten wir über Asterix: „Die spinnen, die Römer.“ Heute lachen wir nicht mehr. Denn die deutschen Bürokraten machen ernst. Und zwar im Schlafzimmer.

CDU und SPD aus Hessen haben im Bundesrat durchgesetzt: Matratzen brauchen einen digitalen Produktpass. Wer eine neue Matratze kauft, soll deren Lebenslauf erfassen. Kein Scherz. Der Bürger muss künftig sicherstellen, dass sein Bett sauber, trocken und recyclingfähig bleibt. Was nach Kabarett klingt, steht schwarz auf weiß in der Pressemitteilung des Bundesrates.

Während Heizungen stillgelegt, Bauernhöfe ruiniert und Rentner drangsaliert werden, feilt man in Wiesbaden an der Kreislaufpolitik fürs Bett. Acht Millionen Matratzen pro Jahr! Der Bürger? Ist zu dumm zum Entsorgen, sagen die Oberlehrer der Republik. Also wird er überwacht. Vorschlag zur Güte: Frühstück im Bett künftig nur mit Antrag beim Amt für Hygiene und verzichtbaren Lebenskomfort. Der Schmiergrad der Nuss-Nougat-Creme wird digital erfasst. Fortpflanzung? Nur noch mit Ausnahmegenehmigung – wenn eine siebenköpfige Kommission bestätigt, dass es sich nicht um heteronormativen Verkehr handelt. Sonst droht Bußgeld durch den Matratzen-Horchdienst.

Das ist keine Satire – das ist Deutschland 2025

Ein digitaler Pass für Matratzen ist kein Aprilscherz, sondern ein echter Beschluss der Länderchefs. Und wie immer wird es als „Empfehlung“ verkauft, die später Pflicht wird. So wie bei den Heizungen, den Gendersterchen, der Steuer-ID beim Einkauf oder der Cannabis-Club-Mitgliedschaft. Alles wird registriert, alles wird gemeldet, alles wird kontrolliert.

Und während die Bürger keine Arzttermine bekommen, keine Handwerker finden, keine Busse fahren – kümmern sich Politiker um die korrekte Entsorgung von Lattenrosten. Wer in so einer Lage von „Bürokratieabbau“ spricht, ist entweder ein bewusster Lügner – oder er versteht weniger vom Leben als ein dementer Hund.

Matratze mit WLAN-Sensor? Nur eine Frage der Zeit

Vielleicht ist das nur der Anfang. Ein Sensor in der Mitte, WLAN-Anschluss inklusive. Er misst, ob sich nachts noch jemand bewegt. Wenn nicht, meldet er das Unterlassen der Fortpflanzung direkt ans Gemeindeamt. Denn wer sich dem Bevölkerungswachstum verweigert, gilt bald als klimaschädlich und unsolidarisch.

Wir empfehlen: Beim Schlafen nicht mehr umdrehen. Es könnte als staatsfeindliche Regung registriert werden.

