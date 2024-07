Deep Fakes gelten als die größte Bedrohung unserer Demokratie

Es ist ein vorrangiges Problem, wirklich zu verstehen, wie die Künstliche Intelligenz (KI)und manipulierte Videos die Art und Weise stören, wie Menschen sich ihre Meinung über politische Kandidaten und aktuelle Ereignisse bilden. Eine schnelle Suche bei Google zeigt Tausende von bedrohlichen Schlagzeilen und Geschichten, die alle auf gezielten Fehlinformationen beruhen. Scheinbar ist jedes Land mit diesem weltweiten Problem konfrontiert, und diese Herausforderungen werden sich im Laufe der Zeit nur noch verschlimmern, da die Technologie der Gesetzgebung immer einen Schritt voraus sein wird. Lassen Sie uns daher tiefer in diese Materie eintauchen, um das wahre globale Ausmaß und die Gefahren des Problems zu verstehen.

Künstlich aufgeblähte Online-Unterstützung für die EACOP

Eine kürzlich durchgeführte Untersuchung ergab, dass eine tiefgreifende Fake-Kampagne, die von Hunderten von gefälschten Konten in den sozialen Medien gesteuert wurde, Druck auf Klimaaktivisten ausübte. Was wie ein Anstieg der Unterstützung für das neue East African Crude Oil Pipeline Project (EACOP) aussah, entpuppte sich als eine bloße Täuschung. Es handelte sich um eine Kampagne, mit der versucht werden sollte, mehr Unterstützung für eine von der Regierungspartei als weitgehend unpopulär angesehene Politik zu erzeugen. Die Art und Weise, in der die angeblichen Meinungen dieser gefälschten Konten echte Menschen, die unentschlossen waren, beeinflusst haben könnten, ist schwer zu quantifizieren.

Die südafrikanische Politik wird ständig beeinflusst

Ein weiterer Bericht über manipulierte politische Kampagnen kommt aus Südafrika – einem Land, das nach dem Ende der Apartheit lange Zeit als eines der demokratisch stabilsten Länder der Region galt. Videoaufnahmen von Politikern, die haarsträubende, beleidigende Behauptungen aufstellen, wurden über WhatsApp und soziale Medien massenhaft verbreitet. Dadurch wurden nicht nur die eigentlichen Argumente der Politiker in den Hintergrund gedrängt, sondern auch die Unzufriedenheit in den Online-Medien verstärkt.

Besorgniserregend für den Zustand des politischen Diskurses im Lande ist, dass die Mehrheit der Befragten angab, dass es für sie immer schwieriger wird, gefälschte Inhalte von korrekten zu unterscheiden. Dies ist umso besorgniserregender, als die sozialen Medien so gestaltet sind, dass sie uns mehr von dem zeigen, was wir mögen und deren Inhalten wir auch zustimmen, auch wenn diese gar nie passiert sind.

Mexikanische Politiker werden aktiv ins Visier genommen

Eine Tonaufnahme, die vom Bürgermeister von Mexiko City stammen soll, scheint auf eine politische Hetzjagd hinzudeuten. Die Behauptungen, dass sein politischer Herausfordererunter dem Amtsträger zu leiden hat, waren schockierend und beunruhigend, aber wieder einmal nicht auf dem kleinsten bisschen Realität basierend.

Das Problem dabei ist, dass dennoch im Unterbewusstsein des Adressaten Teile der Behauptungen haften bleiben, und das bedeutet, dass Millionen von Menschen den guten Namen des Bürgermeisters mit einer hinterhältigen Taktik in Verbindung gebracht haben werden. Selbst als sich herausstellte, dass es sich um eine ziemlich schlechte KI-Fälschung handelte, gibt es immer noch Hunderttausende von Kommentaren im Internet, die niemals verschwinden werden. Das bringt uns schnell in die gefährliche Lage, alles zu glauben, womit wir nicht einverstanden sind, selbst wenn es klare und eindeutige Belege und Beweise dafür gibt, dass es wahr ist. Wenn sich zwei Seiten nicht einmal auf die wichtigsten Fakten einigen können, gibt es keine Möglichkeit, sich zusammenzusetzen und etwas für das Allgemeinwohl zu erreichen.

Die Präsidentschaftskandidaten werden verleumdet

Bleiben wir noch eine Weile in Mexiko, und sehen wir uns den Fall von Claudia Sheinbaum und das Schneeballsystem an, das es nie gab. Ein Video von ihr, indem sie die Bevölkerung des Landes um Geld anfleht, mit Versprechungen von massiven finanziellen Erträgen, die jedoch Jahre in der Zukunft liegen, ging bald viral. Es handelte sich um ein klassisches Pyramidensystem, bei dem man nur dann Geld verdient, wenn man die Einlagen künftiger Anleger entnimmt, und je später man in dieses System einsteigt, desto geringer werden die Aussichten auf finanziellen Erfolg. Konnte die Wählerwirklich für eine Frau stimmen, die einen solch dreisten Machtmissbrauch für in Ordnung hält? Sie mussten es nicht… und wieder einmal ist es nie passiert.

Aber wieder einmal gab es das Problem, dass die Gerüchte nie ganz ausgeräumt wurden. Es gibt immer noch die Hardcore-Wähler, die glauben, dass die ehemalige Regierungschefin von Mexico-Stadt dieses System ins Laufen gebracht hat, und die ihr niemals vertrauen werden und die weiterhin die Verschwörungsthesen glauben werden. Auch hier handelt es sich um ein klassisches Beispiel, wie Fehlinformationen langfristige Auswirkungen auf die Aushöhlung der Demokratie in einem Land haben können.

Das Vereinigte Königreich wurde vor kurzem Opfer eines großen Fake-Schwindels

Eine KI-Audioaufnahme des Londoner Bürgermeisters (eines praktizierenden Moslems), der sich abfällig über das Gedenkwochenende und die gefallenen Soldaten des Vereinigten Königreichs äußert, tauchte im Internet auf. Später folgten weitere gefälschte Inhalte desselben Politikers, die sich als entschieden pro-palästinensisch und antisemitisch erwiesen. In beiden Fällen stellte sich heraus, dass die Inhalte von rechtsextremen Gruppen stammten. Einmal mehr wird der negative Eindruck, den diese Inhalte von einer öffentlichen politischen Persönlichkeit hinterlassen, nie ganz verschwinden.

London ist eine Stadt, die sich derzeit in einem Zustand des inneren Wandels und der Instabilität befindet, wobei steigende Preise und geringere Beschäftigungsmöglichkeiten die Spannungen verstärken. In Zeiten wie diesen suchen diejenigen, die auf beiden Seiten des politischen Spektrums stehen, nach gezielter Spaltung und vermeintlicher Schuldzuweisung. Gefälschte Inhalte sind ein einzigartiges soziales und politisches Instrument, weil wir alle darauf konditioniert sind, dem zu vertrauen, was wir mit eigenen Augen sehen. Wir denken heute, dass das Betrachten eines Videos dasselbe ist wie etwas persönlich zu sehen, aber das ist leider nicht mehr immer der Fall.

Was wird geschehen?

Die Erosion des Vertrauens ist das dringendste Problem, mit dem Unternehmen, Marken und politische Institutionen derzeit konfrontiert sind. Wenn ein Politiker durch eine KI so bearbeitet und vorgetäuscht werden kann, dass er etwas Verhetzendes oder politisch Inkorrektes sagt, wie kann man dieser Person des öffentlichen Lebens dann überhaupt noch vertrauen? Wenn Sie beispielsweise in einem Online Casino spielen, um dann festzustellen, dass die Werbung, die Sie dorthin geführt hat, nur falsche Tatsachenvorgetäuscht hat, warum sollten Sie dann jemals auf diese Internetplattform zurückkehren? Und wenn Sie ein Produkt online gekauft haben, um dann mit eigenen Augen feststellen müssen, dass die angepriesenen Funktionen nicht funktionieren, warum sollten Sie der betreffenden Marke jemals wieder vertrauen? Sie werden es nicht tun, und niemand, der bei klarem Verstand ist, würde Ihnen in diesem Punkt widersprechen.