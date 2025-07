Dammbruch in der UFO-Berichterstattung: New York Times und Washington Examiner kippen das Schweigen

Mit seinem Artikel vom 1. Juli 2025 hat New York Times-Kolumnist Ross Douthat eine Lawine ausgelöst, deren Nachhall jetzt nicht mehr zu überhören ist: Die UFO-Realität ist mitten im Mainstream angekommen – und das Pentagon gerät zunehmend in Erklärungsnot. Während die US-Regierung weiter mauert, beginnen große Medienhäuser offenbar damit, das jahrzehntelange Schweigen zu brechen.

Unterstützung bekommt Douthat aus unerwarteter Richtung: Der österreichische Autor und UFO-Experte Harald Havas nimmt in seinem neuesten Video „DAMMBRUCH: US-Zeitung anerkennt Aliens und UFO-Realität!“ die Entwicklungen in den US-Leitmedien unter die Lupe – und spricht von nichts Geringerem als einer historischen Wende. In seiner Analyse erklärt er, dass wir es nicht mehr mit vereinzelten Berichten zu tun haben, sondern mit einem beginnenden medialen Diskurs, wie es ihn in dieser Form noch nie gegeben hat.

Douthat stellt offen die Frage, ob der sogenannte „Deep State“ nicht selbst die UFO-Erzählung geschaffen hat – um etwas viel Größeres zu verschleiern. Gleichzeitig aber räumt er ein: Die Erklärungen des Pentagon und des Wall Street Journal überzeugen ihn nicht – zu viele Begegnungen bleiben ungelöst, zu viele Sensor- und Zeugenaussagen sprechen eine andere Sprache.

Der Washington Examiner geht noch weiter: Dort wagt Journalist Tom Rogan die Aussage, dass ein kleiner Teil der Sichtungen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf nichtmenschliche Intelligenz zurückgeht – ob außerirdisch, interdimensional oder extrazeitlich, lässt er offen. Für Havas ist klar: Das ist ein Wendepunkt. Wenn etablierte Medien nicht mehr nur die Existenz von UFOs diskutieren, sondern die Existenz von Intelligenzen dahinter – dann „hat sich etwas bewegt“, so sein Fazit.

Während deutsche Medien weiter schweigen, beginnt sich in den USA ein Damm zu öffnen. Und was dahinter hervorkommt, könnte alles übersteigen, was man sich bislang vorstellen wollte. Oder werden wir gezielt an der NASA herumgeführt?