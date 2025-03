Chemtrails: Alles nur Quatsch?

In den letzten Tagen posteten Nutzer etliche Bilder und Video unter dem Hashtag #Chemtrails. Es handelt sich natürlich nur um Verschwörungstheorien. Es besteht kein Zusammenhang zwischen den Streifenmustern am blauen Himmel, die spätestens am nächsten Tag für trübe Sicht und Nebel sorgen. Es ist kein Gift enthalten und stammt auch nicht aus Flugzeugen und ein gewisser Bill Gates hat überhaupt nichts damit zu tun. Er wollte nur die Ozonschicht zerstören, um die Erde zu retten.

Beispiele

Ein Nutzer schreibt, dass Chemtrails echte Chemikalien seien, die von Flugzeugen versprüht werden, um die Sonneneinstrahlung zu reduzieren, und nennt dies Geoengineering. (03. März 2025, ca. 18:44 CET) Ein anderer postet Fotos von Streifen am Himmel und fragt, ob das aktuell in vielen Bereichen so sei, mit Hashtags wie #chemtrails und #GeoEngineering. (04. März 2025, ca. 10:39 CET) Jemand behauptet, Chemtrails enthielten Gift, toxische Metalle und DNA-verändernde Stoffe, die die Gesundheit zerstören und die Menschheit beeinflussen sollen, mit einem Link zu weiteren Infos. (05. März 2025, ca. 06:33 CET) Ein skeptischer Nutzer erwähnt, dass er nicht glaube, dass Flugzeuge absichtlich Böden und Menschen vergiften, fügt aber hinzu, er sei offen für neue Informationen. (04. März 2025, ca. 14:42 CET) Ein Beitrag spottet, dass man jahrzehntelang bei klarem Himmel sprühe, damit die Streifen lange sichtbar bleiben, und ärgert sich über simple Gegenargumente. (05. März 2025, ca. 07:57 CET) Ein Nutzer teilt ein Video von kreuzförmigen Streifen und fragt, warum diese länger am Himmel bleiben als normale Kondensstreifen, mit Verweis auf #chemtrails. (03. März 2025, ca. 21:15 CET) Jemand schreibt, dass Chemtrails Teil eines Plans seien, das Wetter zu manipulieren, und die Menschen sollten endlich aufwachen und handeln. (04. März 2025, ca. 16:23 CET) Ein anderer Nutzer postet ein Bild eines klaren Himmels mit Streifen und meint, das sei kein Zufall, sondern Absicht, und fügt #chemtrails hinzu. (05. März 2025, ca. 09:10 CET) Ein Beitrag stellt fest, dass die Streifen manchmal wie Schachbretter aussehen, und fragt, ob das normale Physik oder etwas anderes sei. (03. März 2025, ca. 13:50 CET) Ein Nutzer lehnt die Idee ab und schreibt, dass Chemtrails nur eine Verschwörungstheorie seien, da Kondensstreifen je nach Temperatur und Feuchtigkeit variieren. (05. März 2025, ca. 11:28 CET)

Natürlich gibt es Wettermanipulation. Hier ein paar „offizielle“ Beispiele.

Wissenschaftlich dokumentierte Techniken

Cloud Seeding (Wolkensaat) Beschreibung : Wolken werden mit Substanzen wie Silberjodid, Trockeneis oder Natriumchlorid behandelt, um Niederschlag (Regen oder Schnee) auszulösen. Silberjodid fördert die Bildung von Eiskristallen, die zu größeren Tropfen führen können.

: Wolken werden mit Substanzen wie Silberjodid, Trockeneis oder Natriumchlorid behandelt, um Niederschlag (Regen oder Schnee) auszulösen. Silberjodid fördert die Bildung von Eiskristallen, die zu größeren Tropfen führen können. Anwendung : Wird in Ländern wie den USA, China, Spanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten genutzt, etwa zur Dürrebekämpfung oder Hagelabwehr. In China wurde es bei den Olympischen Spielen 2008 eingesetzt, um Regen vor Veranstaltungen auszulösen.

: Wird in Ländern wie den USA, China, Spanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten genutzt, etwa zur Dürrebekämpfung oder Hagelabwehr. In China wurde es bei den Olympischen Spielen 2008 eingesetzt, um Regen vor Veranstaltungen auszulösen. Funktionsweise : Die Substanzen werden per Flugzeug oder Bodenraketen in Wolken eingebracht, wobei Aufwinde die Partikel verteilen.

: Die Substanzen werden per Flugzeug oder Bodenraketen in Wolken eingebracht, wobei Aufwinde die Partikel verteilen. Grenzen: Erfolg hängt von vorhandenen Wolken und geeigneten Bedingungen ab; die Wirkung ist lokal und nicht immer vorhersehbar. Frostschutz durch Rauch oder Beregnung Beschreibung : In der Landwirtschaft, etwa im Weinbau, werden Rauchschwaden erzeugt, um die Wärmeabstrahlung zu verringern, oder Wasser versprüht, dessen Gefrieren Wärme freisetzt (Kristallisationsenthalpie).

: In der Landwirtschaft, etwa im Weinbau, werden Rauchschwaden erzeugt, um die Wärmeabstrahlung zu verringern, oder Wasser versprüht, dessen Gefrieren Wärme freisetzt (Kristallisationsenthalpie). Anwendung : Seit Jahrhunderten in Obst- und Weinbaugebieten genutzt, z. B. in Deutschland oder Frankreich.

: Seit Jahrhunderten in Obst- und Weinbaugebieten genutzt, z. B. in Deutschland oder Frankreich. Funktionsweise: Rauch isoliert die untere Atmosphäre, Beregnung schützt Pflanzen durch Temperaturerhöhung beim Gefrieren. Nebelauflösung Beschreibung : Trockeneis oder andere Stoffe werden eingesetzt, um Nebel aufzulösen, etwa an Flughäfen.

: Trockeneis oder andere Stoffe werden eingesetzt, um Nebel aufzulösen, etwa an Flughäfen. Anwendung : Gängig in der Luftfahrt, um Sicht zu verbessern.

: Gängig in der Luftfahrt, um Sicht zu verbessern. Funktionsweise: Die Stoffe verändern die Tröpfchenstruktur im Nebel, sodass er sich auflöst. Elektromagnetische Techniken (z. B. Drohnen mit Elektrostößen) Beschreibung : Drohnen geben elektrische Impulse in Wolken ab, um die Ladung von Wassertropfen zu verändern und Niederschlag zu fördern.

: Drohnen geben elektrische Impulse in Wolken ab, um die Ladung von Wassertropfen zu verändern und Niederschlag zu fördern. Anwendung : Experimentell in den Vereinigten Arabischen Emiraten getestet, um Regen in Wüstenregionen zu erzeugen.

: Experimentell in den Vereinigten Arabischen Emiraten getestet, um Regen in Wüstenregionen zu erzeugen. Funktionsweise: Die Ladungsänderung soll die Tropfenbildung anregen, bleibt aber in der Forschungsphase.

