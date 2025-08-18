Bill Gates und die Dengue-Gefahr: Plandemie oder Panikmache?

Die Enthüllungen von NaturalNews.com klingen wie ein Thriller: Bill Gates soll mit genmanipulierten Mosquitos eine Dengue-Fieber-Welle in den USA ausgelöst haben. 2.725 Fälle in 46 Staaten, Puerto Rico mit 2.152 Infektionen, Florida und Kalifornien stark betroffen – die Zahlen sind alarmierend. Hawaii meldet 12 Fälle in 2025, fast so viele wie 2024 insgesamt.

Das Virus wird durch die Stechmücke Aedes aegypti übertragen, die sich inzwischen nicht nur in den Tropen und Subtropen, sondern auch in Teilen der USA festgesetzt hat. Betroffene leiden unter hohem Fieber, starken Kopf- und Gliederschmerzen, Hautausschlägen und Übelkeit. In schweren Fällen drohen innere Blutungen, Schockzustände und Organversagen. Ohne Behandlung kann die Sterblichkeit bei bis zu 13 Prozent liegen, rechtzeitige Flüssigkeitstherapie senkt sie auf unter ein Prozent.

Besonders tückisch: Eine Infektion mit einem weiteren Virusstamm kann durch die sogenannte antikörperabhängige Verstärkung (ADE) lebensgefährlich werden. Einmal krank, steigt die Gefahr bei einer erneuten Ansteckung also dramatisch.

Währenddessen gibt es kaum verlässliche Impfstoffe. Der erste zugelassene Wirkstoff Dengvaxia darf nur an bereits Infizierte verabreicht werden, da er das Risiko schwerer Verläufe bei Gesunden erhöht. Ein neuer Impfstoff namens Qdenga wurde 2022 zwar zugelassen, doch weltweit ist die Versorgung ungleich verteilt. Sanofi Pasteur hat die Produktion von Dengvaxia längst eingestellt, in Puerto Rico sollen die Restbestände bis 2026 aufgebraucht sein.

Experten warnen: Mit dem Klimawandel breiten sich die Mücken immer weiter nach Norden aus. Schon jetzt werden steigende Fallzahlen in Europa, besonders auf der Iberischen Halbinsel, gemeldet. Weltweit registrierte die WHO allein 2023 über fünf Millionen Infektionen – die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen.

Während Gesundheitsbehörden vor allem auf Mückenschutz und Prävention setzen, nutzen die üblichen Verdächtigen die Krise für ihre altbekannten Impfparolen. Kritische Stimmen fragen längst, wann Bill Gates und Anthony Fauci wieder auf der Bühne erscheinen, um neue Heilsversprechen für „Cov-Dengue 2.0“ abzugeben. Damit wäre die Spekulation noch nicht bewiesen, der Verdacht aber um mehr als nur ein bißchen genährt.