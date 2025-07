Bevölkerungsreduktion auf Raten – Steht uns das Deagel-Szenario doch noch bevor?

Die berüchtigte Deagel-Liste sorgte schon vor Jahren für hitzige Diskussionen. Ihre düsteren Prognosen für das Jahr 2025 klangen für viele wie aus einem dystopischen Roman: Deutschland angeblich nur noch mit 28 Millionen Einwohnern. In gleich drei Artikeln hatte Opposition24 bereits früher über diese Prognose berichtet, dabei auch auf offizielle Zahlen hingewiesen – und sogar die „New York Times“ zitiert, die in ihren Berichten inzwischen ebenfalls einen massiven Einwohnerrückgang thematisiert.

Nun ist 2025 da – und obwohl Deutschland offiziell noch deutlich mehr als 28 Millionen Menschen zählt, stellt sich die Frage: War die Deagel-Liste einfach nur falsch – oder zu früh?

Betrachtet man die Entwicklungen nüchtern, so zeigen sich Tendenzen, die auf eine schleichende Umsetzung der Szenarien hindeuten könnten. Geburtenrückgänge, steigende Sterbefälle, zunehmende Auswanderung, psychische Belastung, Digitalisierung des Soziallebens, medizinische Experimente an Millionen Menschen, wirtschaftlicher Zusammenbruch und die künstliche Verknappung lebenswichtiger Ressourcen wie Energie oder Medikamente – all das wirkt wie eine Mischung aus sanfter Entvölkerung und kontrollierter Demoralisierung.

Wäre eine drastische Bevölkerungsreduktion möglich, ohne dass Panik ausbricht? Durch sukzessive „Krisen“, politische und wirtschaftliche Fehlentscheidungen, Impfprogramme mit Nebenwirkungen, immer neue Pandemien und eine permanente Verunsicherung der Massen? Denkbar – wenn man sich die Steuerungskraft moderner Propaganda und die Durchschlagskraft internationaler Netzwerke vor Augen hält.

Die Deagel-Liste erwähnte nie ein Virus, keine Kriege, keine Revolution – nur nackte Zahlen. Was also, wenn es nie um eine spektakuläre Apokalypse ging, sondern um genau das, was wir gerade erleben: Ein langsames, kaum merkliches Verschwinden? Ein Stillstand, der zum Rückzug wird – zuerst ins Private, dann ins Nichts?

Noch sind wir über 80 Millionen – doch wie viele davon sind wirklich noch da?