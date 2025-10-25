Amazon ersetzt Menschen durch Maschinen – der wahre „große Austausch“

Laut einem Bericht der New York Times will Amazon bis 2027 rund 160.000 Arbeitsplätze durch Roboter und KI-Systeme ersetzen – bis 2033 könnten es sogar 600.000 sein. Offiziell geht es um Effizienz und Gewinnsteigerung, tatsächlich aber kündigt sich eine neue Welle technischer Massenarbeitslosigkeit an.

Wenn der drittgrößte Arbeitgeber der USA seine Belegschaft so radikal abbaut, wird das Folgen haben – nicht nur in Amerika. Auch andere Großkonzerne setzen längst auf den Austausch menschlicher Arbeitskraft durch Algorithmen. Politiker und Medien feiern den „Fortschritt“, statt über die sozialen Folgen zu reden.

Tech-Milliardäre wie Sam Altman und Elon Musk träumen vom bedingungslosen Grundeinkommen – bezahlt dafür, dass man nichts mehr tut. Der israelische Historiker Yuval Harari spricht schon von einer „überflüssigen Klasse“ und einer Zukunft, in der Menschen mit digitalen Spielen und Drogen ruhiggestellt werden.

Während die Eliten an digitalen IDs und totaler Überwachung basteln, droht der Mensch zur ausrangierten Randfigur einer KI-gesteuerten Gesellschaft zu werden. Der große Austausch läuft längst – nur geht es diesmal nicht um Migration, sondern um den Ersatz des Menschen selbst.

Quellen: uncutnews.ch, Leo’s Newsletter