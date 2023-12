Tonkin 2.0: Angriff auf US-Schiffe im Roten Meer

Wie das Pentagon gegenüber bestimmten Medien mitteilte, wurden im Roten Meer mehrere US-Handelsschiffe und ein Kriegsschiff, die USS Carney, angegriffen. Nennenswerte Schäden soll es nicht gegeben haben. Zu dem Angriff haben sich angeblich Huthi-Rebellen aus dem Jemen bekannt. Diese wiederum werden vom Iran unterstützt. Das könnte bald ins Auge gehen. Damals war es Vietnam, heute der Iran.

In Österreich und Deutschland warnen in- und ausländische Geheimdienste vor erhöhter Terrorgefahr auf Weihnachtsmärkten. In Paris hat ein Iraner gestern mehrere Menschen angegriffen und einen deutschen Touristen getötet. Heiliger Krieg in der Heiligen Zeit!