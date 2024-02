Nancy Faeser möchte nicht, dass dieses Bild geteilt, geliked oder herunter geladen und ausgedruckt wird

Kunst liegt im Auge des Betrachters, sagt man. Bei Satire ist das anders. Da bestimmt Nancy Faeser, was Satire ist. Und dieses Bild gehört vielleicht nicht dazu. Wir haben versucht, mit ihr darüber zu sprechen, aber niemand von uns hat sich getraut, ihre Nummer zu wählen. So weit ist es schon gekommen in diesem Land, wer hätte das gedacht? Wir wollen natürlich nicht, dass es anderen genauso ergeht wie uns, niemand soll nachts Schweiß gebadet aufwachen, vor Angst, dass Nancy Faeser vor ihm stehen könnte. Nein alles, nur das nicht.

Vergessen Sie das Bild, das Sie gesehen haben. Es zeigt nur drei kleine Schweinchen, die unterschiedlich gefärbt sind. Denken Sie sich nichts dabei, es hat nichts mit der Regierung zu tun, jede Ähnlichkeit mit noch amtierenden oder bereits wegen Inkompetenz abgewählten oder Korruption verurteilten Politikern ist rein zufällig und nicht beabsichtigt. Teilen Sie dieses Bild auf keinen Fall in den sozialen Netzwerken, drücken Sie nicht auf „Gefällt mir“ und kommen Sie nur nicht auf die Idee, es herunter zu laden und auszudrucken. Nancy möchte das nicht!

Auch dieses Bild hat mit nichts etwas zu tun ….