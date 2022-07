Wunderlicher Habeck: Sein Handeln erinnert an den  Airbus-Aufschlag in den Alpen

Robert Habeck – er kommt von einem kleinen Bauernhof an der dänischen Grenze – ist die wunderlichste Gestalt der deutschen Politik seit Menschengedenken. Er ist in der Lage, den Staat geradewegs auf eine Wirtschafts- und Finanzkatastrophe zuzusteuern und von den zu erwartenden desasterösen Folgen auch noch zu reden, ohne dass sich beim Kanzler, den Koalitionsparteien, den Staatsfunkern und Haltungsmedien nennenswerter Widerspruch regte. Habecks Beliebtheitswerte rangieren nach wie vor im Spitzenfeld. Niemand scheint willens und in der Lage, die völlig überflüssige und mutwillig gewählte Gas- und Energienotlage samt Inflation abzuwenden. Niemand kommt her und lässt die lieferfertige Doppelröhre Nordstream II freischalten, die das Gröbste mit einem Schlag beheben könnte.

Die Situation erinnert an den 4Y-Passagierflug von Barcelona nach Düsseldorf im Jahre 2015, der vom Copiloten bewusst in die Alpen gerammt wurde, während der Chefpilot nicht mehr eingreifen konnte und die Passagiere ihrem sicheren Aufschlag entgegen flogen.

Das ohnmächtige Passagiergefühl stellt sich heute in der Bevölkerung ein

Jeder sieht, dass es nicht gut gehen kann und jeder weiß, das die Katastrophe noch abgewendet werden könnte. Die vergleichbare Szene im 4Y-Flug war das Unterfliegen der Bergspitzen, wo sich die Passagiere gesagt haben müssen, dass das Flugzeug hochzuziehen sei, auch ohne über Pilotenkenntnisse zu verfügen. Wie im Selbstmordflug greift auch der Berliner Chef dem Copiloten Habeck nicht ins Ruder, wobei sich der Airbuspilot arglos selbst ausgeschaltet hatte.

Der politische Chefpilot Scholz blickt dagegen zustimmend auf den Katastrophenkurs und auch er scheint seinen Amtseid vergessen zu haben. Oder soll die Politik des abwendbaren Steuerns in die Katastrophe den „Nutzen des Deutschen Volkes mehren“?