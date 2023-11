Wohnraum für „Asylsuchende“ dringend gesucht

Immer weniger Wohnungen werden gebaut, die Kosten steigen dagegen immer weiter an und wer aktuell auf der Suche nach einer neuen Bleibe ist, muss mit immer längeren Wartezeiten rechnen, in denen er fündig werden kann. Dann aber meist nur zu einer höheren Miete als zuvor. Die Lage in den Ballungsräumen ist schon lange dramatisch, doch langsam wird auch auf dem Land der Wohnraum knapp.

Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Vermietet wird oft „unter der Hand“, wie man so sagt. Darunter ist nichts Illegales zu verstehen, denn es spricht sich schnell herum, wenn irgendwo ein Haus oder eine Wohnung frei werden. Ein Inserat in den Anzeigenblättchen oder gar den teuren Immobilienportalen ist gar nicht mehr notwendig. Und so suchen die Behörden verzweifelt nach Wohnungen für ihre Schützlinge, weil immer mehr potentielle Vermieter auf Tauchstation gehen, da hilft auch kein Fragebogen…