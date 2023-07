Wir sind Bürgermeister

Die Aktuelle Kamera schäumt: In Sachsen-Anhalt ist der erste hauptamtliche AfD-Bürgermeister gewählt worden. Somit hat die Partei innerhalb weniger Tage erneut einen kommunalpolitischen Wahlsieg erzielt. Nachdem sie bereits in der südthüringischen Stadt Sonneberg erfolgreich war, hat die Partei nun in der Kleinstadt Raguhn-Jeßnitz ihren ersten hauptamtlichen Bürgermeister in Sachsen-Anhalt gewählt.

Der AfD-Landtagsabgeordnete Hannes Loth setzte sich in der Stichwahl gegen den parteilosen Kandidaten Nils Naumann durch. Loth erhielt 51,13 Prozent der Stimmen, während Naumann laut den vorläufigen Wahlergebnissen auf 48,87 Prozent kam. Die AfD selbst bezeichnete Loth sogar als den ersten AfD-Bürgermeister Deutschlands, obwohl bereits 2020 in der Stadt Burladingen in Baden-Württemberg ein Bürgermeister der Partei amtierte. Die Wahlbeteiligung lag bei 61,51 Prozent, mit rund 7.800 wahlberechtigten Menschen.

Herzlichen Glückwunsch an Hannes #Loth, den ersten #AfD-Bürgermeister Deutschlands! In #RaguhnJessnitz konnte er sich klar gegen seinen Kontrahenten durchsetzen. Vielen Dank an alle Wähler, Unterstützer und Wahlkämpfer! pic.twitter.com/kwSF3vXX9L — Alice Weidel (@Alice_Weidel) July 2, 2023