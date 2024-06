Wien: An Volksschulen bilden Muslime die größte Gruppe – Neos wollen Religionsunterricht abschaffen

Die neueste Erhebung der Bildungsdirektion zeigt einen Wandel bei den religiösen Bekenntnissen an Wiener Volksschulen: Der Islam ist nun mit 35 Prozent die häufigste Religion, während 26 Prozent der Schüler kein Religionsbekenntnis haben. Nur noch 21 Prozent sind römisch-katholisch, 13 Prozent orthodox. Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr betont die Bedeutung der Glaubens- und Religionsfreiheit und den wichtigen gesellschaftlichen Dialog in Wien, berichtet die Krone.

Neos wollen christlichen Religionsunterricht abschaffen – FPÖ läuft Sturm dagegen

Als „Skandal der Sonderklasse“ bezeichnet der Bildungssprecher der Wiener FPÖ Klubobmann Maximilian Krauss die Forderung von Neos-Vizebürgermeister Wiederkehr nach Abschaffung des Religionsunterrichts und stattdessen die Einführung eines Faches „Leben in einer Demokratie“. „Nur weil aufgrund der Massenzuwanderungspolitik der SPÖ 35 Prozent der Volksschüler in Wien Muslime sind und viele Eltern ein Problem mit unseren demokratischen Grundsätzen haben, kann es nicht sein, dass wir jetzt den Religionsunterricht streichen, der auch zur Allgemeinbildung in unserer Gesellschaft zählt. Hier wird ein Kniefall vor dem Islam und ganz besonders den Islamisten begangen, die keine Achtung vor Frauen haben und lieber heute als morgen aus Wien ein Kalifat errichten möchten. Außerdem ist der römisch-katholische Religionsunterricht im Konkordat geregelt. Wiederkehr kann sich seine Islamisierungsphantasien daher abschminken“, so Krauss.

Krauss kündigt einen massiven Widerstand der FPÖ an. „Ludwig, Widerkehr und Co. schaffen Wien, wie wir es bisher gekannt haben, ab. Bei aller Religionsfreiheit, Österreich und auch Wien ist christlich geprägt und das muss so bleiben. All jene, die das nicht akzeptieren wollen und die Scharia über unsere Rechtsordnung stellen, sollen wieder in ihre islamischen Länder zurückkehren. In Wien haben sie jedenfalls nichts mehr verloren“, bekräftigt der Wiener FPÖ-Klubobmann.