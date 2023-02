Wie die SPD über wenig bekannten Medienbesitz im Untergrund wühlt und Politiker bekämpft

R E G I O N A L V E R L A G E / V E R L A G S G R U P P E N

 Oliva Druck- und Verlagsgesellschaft mbH mit 100%:

ist mit 32,5 % an der Cuxhaven-Niederelbe

Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG beteiligt

(„Cuxhavener Nachrichten“, „Niederelbe Zeitung“)

 Presse-Druck GmbH mit 100%: ist mit 100% an der

Zeitungsverlag Neue Westfälische GmbH & Co. KG

in Bielefeld beteiligt („Neue Westfälische“)

 DDV Mediengruppe GmbH & Co. KG mit 40%

(„Sächsische Zeitung“, „Morgenpost Sachsen“)

 Frankenpost Verlag GmbH in Hof mit 35%

(„Frankenpost“): ist mit 65% an der Nordbayerischer

Kurier Zeitungsverlag GmbH in Bayreuth beteiligt

(„Nordbayerischer Kurier“)

 Suhler Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG mit 30%

(„Freies Wort“, „Südthüringer Zeitung“)

 Druck- und Verlagsanstalt „Neue Presse“

GmbH mit 30 % („Neue Presse Coburg“)

 Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. KG

mit 23,1 % (u. a. „Hannoversche Allgemeine“,„Neue Presse Hannover“, „Leipziger Volkszeitung“,„Dresdner Neueste Nachrichten“, „Kieler Nachrichten“, „Lübecker Nachrichten“, „Ostsee-Zeitung“,„Göttinger Tageblatt“, „Märkische Allgemeine“)

G R E E N L I F E S T Y L E

 GLG Green Lifestyle GmbH mit 100%: ist mit

100 % an der Avocado Store GmbH, mit 73,16 % an

der Utopia GmbH sowie mit rund 77,97%* an der

ÖKO-TEST AG („ÖKO-TEST Magazin“) beteiligt

* inklusive von der ddvg direkt gehaltene Aktien

S E R V I C E



 Berliner vorwärts Verlagsgesellschaft mbH mit 100%

(„vorwärts“, „Demokratische Gemeinde“)

 FFR Ferien-, Freizeit-, Reiseservice GmbH mit 100%

 IMAGE Ident Marketinggesellschaft mbH mit 100%

 Office Consult GmbH mit 100%

 vorwärts: buchhandlung + antiquariat GmbH mit 100%

 ASK Agentur für Sales und Kommunikation GmbH

(100 %)

W E I T E R E M E D I E N B E T E I L I G U N G E N

 TP Publishing GmbH (100%)

 dd_vg. Rundfunkbeteiligungsgesellschaft mbH mit

100%: ist mit 9,2% an der Rheinland-PfälzischenRundfunk GmbH & Co. KG, mit 50% an derAudiotainment Südwest (RPR 1, Big FM,Radio Regenbogen) beteiligt

 Dräger + Wullenwever print + media Lübeck GmbH

& Co. KG mit 100%

 Wullenwever print + media Lübeck GmbH mit 100%

(ohne Geschäftsbetrieb)

 tredition GmbH mit 10%

D I G I T A L E I N V E S T I O N S P R O J E K T E

 Bontravo GmbH mit 70%

 next media accelerator Beteiligungsges. mbH

& Co. KG (9,9%)

 next media accelerator 2 Beteiligungsges. mbH

& Co. KG (3,2%)