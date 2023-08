Was kostet ein Regenbogen Zebrastreifen?

Österreich wird bunt. Neben Oberndorf hat nun auch die Gemeinde Neumarkt am Wallersee einen Zebrastreifen in Regenbogenfarben bekommen. Dieser soll als Zeichen für Toleranz und Vielfältigkeit dienen, schreibt die Krone. Schon seit den ersten Regenbogenzebrastreifen in Klagenfurt gibt es Ärger um die Kosten – diese sind nämlich unverhältnismäßig hoch. Die Arbeiten und die Installierung des bunten Zebrastreifens am Heuplatz kosteten die Stadt mehr als 11.000 Euro.

In Österreich kostet ein Regenbogen-Zebrastreifen 11.487€. Ein normaler hingegen nur 848€. Ich denke mal, daß es in Deutschland nicht wesentlich anders aussieht. D.h. man könnte 13 normale Zebrastreifen für den Preis markieren. Und das in Zeiten klammer Kassen wird das Geld so… pic.twitter.com/uTsWIMavXT — Der Mutbürger 🇩🇪🕊 (@GerkenSascha) August 2, 2023

Auch deutsche Städte ziehen nach. Das farbige Band am Beginn der Königsstraße soll ein Signal dafür sein, “dass Nürnberg eine bunte und diverse Stadt ist”, sagt der Oberbürgermeister. Über die Kosten lässt man die Bürger freilich im Unklaren.

Unser Signal für ein offenes #Nürnberg: Am Königstor gibt es jetzt einen Regenbogen-Zebrastreifen. Zu sehen ist er am Eingang zur Altstadt an der Kultur Information. Der Streifen ist im Rahmen der #Prideweeks entstanden. Hier geht’s zum Programm des #csd: https://t.co/4Y1j7ea9To pic.twitter.com/hGxoRh6EAb — Stadt Nürnberg (@nuernberg_de) August 1, 2023

Große Aufregung herrschte dagegen in Bonn. Dort haben “Mitglieder der rechten Gruppierung Revolte Rheinland” in der Nacht auf Dienstag den bunten Pride-Zebrastreifen auf der Maximilianstraße am Hauptbahnhof überklebt. Tatü tata …