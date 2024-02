War Goebbels gegen den Ampel-Sprech ein Waisenknabe?

Liest man den Wortlaut des Bundestagsbeschlusses der Ampelisten zum Ukrainekrieg vom 23.2.2024 , so bleibt einem die Spucke weg (referiert hier). Eine Oppositionspartei namens Christenunion wollte den Beschluss sogar noch in Richtung Krieg verschärfen – wahrscheinlich mit dem Hochamtssegen der beiden Staatskirchenführer:*I*nnen:*dierenden. Allein die Sprache des BT-Beschlusses hätte Dr. Joseph Goebbels selbst in seinen Spitzenjahren etwas lehren können, so die Sicht der Kritiker. Begleitend fehlte nur noch die bekannte Parodie, dass der Verteidigungsminister “Meier” heißen wolle, wenn jemals ein russischer Flugkörper das Bundesgebiet überfliegen sollte. Das Ergebnis deutscher Tiraden gegen Russland könnte künftig in Berliner Trümmern zu besichtigen sein.

Die Russen haben unser Land geräumt – handeln tumbe Aggressoren so?

Das politische Klima gegenüber Russland mit derartigen Droh- und Hasstiraden zu verseuchen ist nicht nur unintelligent (und damit Altparteien-typisch), sondern auch ein unnötiges Aufpeitschen der Gegenseite hin zu Aggression und Kompromisslosigkeit. Man kann die Dinge auch klar und verständlich ohne diesen US-woken Hass ausdrücken, der den Russen allenfalls beweist, dass man die Deutschen entweder zu Füßen oder an der Gurgel hat.



Deutschland hat über 20 Millionen tote Russen auf dem Gewissen und bläst sich schon wieder auf

Es ist zum Kotzen, Herr Habakuk, wie das Parlament drei Jahrzehnte nach Rückgabe unseres Landes gegen die Schenker wütet. Für Kritiker ist klar, dass die gesamte Ukrainekrise seit über 10 Jahren eine weltpolitische Leistungsschau der USA-steuernden Globalisten ist, die zu nie gesehenen, weltumspannenden Umpolungen in der Lage sind. Das aber ist kein Grund, dass wir – deren Verfassung ein ausdrückliches Kriegsdienstverweigerungsrecht gewährt – , auf transatlantischen Pfiff den Befehl zum eigenen Untergang fanatisieren.



Raus aus diesem sinnlosen Krieg!

Für Leute, die noch nicht der Generalvolksverblödung von Staatsfunkern, Jubelmedien und Altparteien erlegen sind, kann es nur heißen: Schluss mit diesem sinnlosen und von Anfang an verlorenen Krieg! Unsere Rentner sammeln Flaschen, die Sparer werden beraubt, das Volksvermögen der Inflation geopfert, das Sozialwesen dem Missbrauch überantwortet und die Infrastruktur dem Verfall überlassen – weil wir in fremdem Auftrag hunderte Milliarden in kleinregionale Erbfolgekriege fremder Länder stecken, die vorher niemand kannte und diens überhaupt nichts angehen.

Nachsatz: Der Verfasser hat mit Russland nichts am Hut und kennt weder einen Russen noch einen Ukrainer.