Lautet das 11. Gebot: Du sollst nicht AfD wählen?

Was die katholische Deutsche Bischofskonferenz am 22. Februar 2024 beschloss, man dürfe nicht AfD wählen, muss leider in die Rubrik Auftragsarbeit einsortiert werden. Was die Mehrheit der Bevölkerung vermutlich nicht weiß, ist, dass katholische Bischöfe nicht von der Kirche, sondern direkt vom Staat bezahlt werden.

Nach einem Gesetz aus der Nazizeit von 1933, dem Reichskonkordat, einem Staatskirchenvertrag, der zwischen dem Vatikan und nationalsozialistischen Deutschen Reich geschlossen wurde, müssen katholische Bischöfe vor deren Amtsantritt zuvor vom Staat auf politische Zuverlässigkeit hin überprüft und genehmigt werden.

Auf dem obigen Foto sehen Sie, wie der Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki vor der nordrhein-westfälischen Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und Staatssekretärin Jacqueline Kraege als Vertreterin des Landes Rheinland-Pfalz am 18. September 2014 den Treueeid leistet.

Wes’ Brot ich ess’, des Lied ich sing’ gilt demnach hier erst Recht.

Folglich führen katholische Bischöfe nur aus, was sie im Treueeid zu Beginn Ihrer Amtszeit geschworen und unterschrieben haben. Sie dienen nicht nur dem Papst, sondern zuvorderst dem Staat, der sie eingesetzt hat.

Zurück zu den Wurzeln des Glaubens.

Betrachten wir das “Grundgesetz” des katholischen Glaubens, die Zehn Gebote, so wollen wir überprüfen, welcher Paragraf denn eine Sünde beschreibt, die mit der Wahl der AfD begangen würde:

Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren. Du sollst den Tag des Herrn heiligen. Du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht ehebrechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Gut.

Ein Paragraf, wonach die AfD nicht gewählt werden solle, ist auch bei genauester Durchsicht nicht erkennbar. Des Christen Beziehung zu seinem Gott wird von den Bodentruppen, die vorgeben ihn alleinig zu vertreten, massiv gestört. Das wird im Himmel ein Nachspiel haben.

Vermutlich sind unsere “Refugees Welcome-Gäste” mit diesen unsere Kultur definierenden zehn Regularien nicht vertraut, weshalb sie vermehrt gegen die Paragrafen 5, 6, 8, 9 und 10 verstoßen. Diese christliche Kulturvermittlung wird auf Integrationskursen vermutlich von den integrationsbesoffenen Sozialarbeitern mangels eigener Kenntnis und Willen nicht gelehrt.

Abschließend ein bekannter Bibelvers über falsche Propheten:

Sehet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen! Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man auch Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? Matthäus 7:15-16​