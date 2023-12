Verkaufen Sie uns nicht ständig für dumm, Frau Baerbock!

In einem Interview mit dem Berliner “Tagesspiegel” haut Annalena Baerbock Sprüche raus – anders ist das nicht zu qualifizieren – die einen sprachlos machen. Das ist weniger den balkenbiegenden Verdrehungen geschuldet als der Dreistigkeit der Außenamtsfrau, mit der sie die Leute für dumm verkauft. Ältere kennen noch den DDR-Propagandisten Karl-Eduard von Schnitzler. Der war auch ein Verdreher und Hinbieger der DDR-Desolatie, aber verglichen mit Baerbocks durchsichtigen Spindoktoren-Fakes war von Schnitzler handzahm und Tatsachen-nahe.

Kostprobe Baerbock I:

“Ursache für die Preissteigerungen ist … nicht die Ampel, sondern der russische Angriffskrieg.”

Welch ein Unsinn. Trotz des Ukrainekrieges könnten wir billiges russisches Erdgas und Erdöl bekommen, wenn nicht Baerbock, Habeck & Cie auf Druck der USA die von Russland lieferfähig gefüllten Nordstream Pipelines II blockiert und drei von vieren – schweigend zustimmend – hätten in die Luft fliegen lassen. Die Russen würden sogar noch heute Erdöl und -gas liefern. Stattdessen werden die russischen Produkte über Indien zu Mondpreisen nach Deutschland importiert und wir zahlen Mondpreise für dreckigen Importstrom, weil Baerbocks Leute deutsche Kernkraft- und saubere Kohlekraftwerke abgeschaltet haben – alles ein Schwachsinn sonder Güte.



Die Inflation hat mit den Russen primär nichts zu tun und wurde erst durch Deutschlands Energieblockade und den unnötigen Einstieg in den von vorne herein aussichtslosen Ukrainekrieg, die gigantische Neuverschuldung on Top der EZB-Gelddruckerei und die weltweite Geldrausschmeißerei für den Klimaquatsch befeuert.

Kostprobe Baerbock II:

“Die AfD will unsere Gesellschaft spalten. In Leute, die dazugehören, und die, die nicht dazugehören”.



Wie dumm ist das denn? Wer ist es , Frau Ex-Trampolinspringerin ohne bekannte Deckenhöhe, der ständig von “Brandmauern” gegen einen Teil unserer Bürger spricht? Wer ist es denn, der kleinste Übereinstimmungen zwischen der AfD und anderen politischen Parteien sofort brandmarkt und die Herstellung der absoluten Trennung verlangt? Das sind doch Sie, Frau Baerbock, Ihre Leute auf allen Ebenen und die Vertreter der Altparteien im Block! Sie und Ihre politischen Freunde richten Meldeseiten ein, damit sich die Bevölkerung gegenseitig bespitzelt. Sie und Ihre Ampelisten sind es , die Organisationen aktiver früherer DDR-StaSi-Spioninnen und -Verpfeiferinnen Millionensummen für diefortgesetzte Arbeitbezahlen.

Und noch eines, Frau Baerbock: Wer- wie Sie “Brandmauern” zwischen Menschen stellt, muss sich fragen lassen, wen er jenseits verbrennen will.