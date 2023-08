Verfassungsschutz? – Das ist Herr Haldenwang!

Deutschland hat einen Inlandsgeheimdienst, wie ihn keine Demokratie der Welt sonst hat: Er bespitzelt die Beobachteten in Richtung ihrer politischen Gesinnung. Genauer, ob sie nach Meinung des Dienstes verfassungstreu seien. Selbst China erscheint dagegen liberal, von dem trotz Überwachung ein derart im Geheimen wirkender Gesinnungsspitzeldienst nicht bekannt ist. Der sogenannte “Verfassungsschutz” in Deutschland verdankt seine Tausende Mitarbeiter (offen und Schlapphut) beschäftigende Existenz den US- und britischen Siegermächten nach 1945. Sie wollten zwar die Geheime Staatspolizei – Gestapo – der Nazis in dieser Form nicht mehr, aber doch sicherstellen, dass in Deutschland keine Gesinnung wider die neue Ordnung wuchs. Das war eigentlich überflüssig, denn im Trümmerdeutschland war man restlos kuriert vom zurückliegenden Dutzend Jahre und niemand bei Verstand wünschte die Fortsetzung der Tragödie.

Der Verfassungsschutz wird von Politikern geführt und ist restlos von ihnen abhängig

Der heutige Verfassungsschutz wird von den Altparteien und Kartellmedien wie eine Monstranz vorgezeigt und gleicht doch eher einem Monstrum, das auf die Worte der Innenministerin und ihres untergebenen Verfassungsschutzpräsidenten zu hören hat. Von politischer Unabhängigkeit kann nicht entfernt die Rede sein. Konkret: Wenn die Ministerin oder der Herr Haldenwang die Parole ausgeben, eine Organisation sei verfassungswidrig, so gilt das und niemand im Amt hat die Möglichkeit zur Korrektur anhand von Fakten: Der Vorgänger des Herrn Haldenwang präsentierte (unerwünschte) Fakten und flog auf politisches Betreiben der Altparteien kurzerhand aus dem Amt.

Liefert auch Haldenwang Verschwörungstheorien?

Der vom politischen Aktivisten im Dienste Altparteien kaum zu unterscheidende Herr Haldenwang (Originalton: “Nicht allein der Verfassungsschutz ist zuständig, Umfragewerte der AfD zu senken“ (hier))verwechselt vielleicht schon einmal seine Privatmeinung mit einem unabhängig gesicherten Befund. Zumindest das, was er über die AfD erzählt dürfte eine Original Haldenwangsche Verschwörungstheorie sein.