Die Türkenpartei schadet der Nationalen Front

Die Wagenknecht-Partei schadet vor allem der Linken und der SPD, die Werteunion wird nach meiner Einschätzung CDU und FDP dezimieren, eine entstehende Türkenpartei würde vor allem im Beritt der SPD, der Grünen und der CDU wildern.

Es ist recht unwahrscheinlich, daß die Türkenpartei DAVA die AfD bzw. die Linke zur Verzweiflung bringt. Die Erwartungen eines türkischen Fastfoodunternehmers in unserer Kreisstadt – die AfD betreffend – sind inzwischen bitter enttäuscht worden. Er hatte den Zwangsmedien eine Weile geglaubt, daß es eine Nazipartei wäre und hatte alle seine Lieferungen mit einem AfD-Flugblatt versehen. Inzwischen ist die Liebe des Antisemiten zur AfD abgekühlt. In der Linken sind die Kurden organisiert, ein Grund für die meisten Türken die Linke nicht zu unterstützen. Auch die Grünen haben bei den letzten Wahlen eine sinkende Anzahl von türkischen Anhängern zu verzeichnen. Das hängt sicher auch mit der wachsenden Bedeutung der Buchstabensekte in der öffentlichen Wahrnehmung zusammen. Die LGTBxxx paßt nicht im entferntesten zum Familienbild in der islamischen Gesellschaft.

Das Meinungsforschungsunternehmen Data4U führte im Winter 2019-2020 unter türkeistämmigen Deutschen eine Umfrage durch, die für die Bundestagswahl 2021 die folgende Schätzung ergab: SPD (44 Prozent), Bündnis 90/Die Grünen (26 Prozent) und CDU (12 Prozent). Die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung veröffentlichte im Januar 2021 eine Studie, nach der die Unterstützung der SPD im Jahr 2015 bei ca. 50 Prozent lag, im Jahr 2019 jedoch auf 13 Prozent absank. Gleichzeitig liege die Unterstützung für Bündnis 90/Die Grünen bei ca. 13 Prozent. In derselben Studie wird ein Ansteigen der Unterstützung für die CDU auf 50 Prozent angegeben.

Bei der Interpretation dieser Zahlen gibt es viele Dinge zu berücksichtigen. Die jüngste Erhebung ist drei Jahre alt, es ist von türkeistämmigen und nicht von türkischstämmigen Wählern die Rede. In den Zahlen sind also auch die Kurden und die Tscherkessen enthalten (Özdemir ist nach Wikipedia einer davon). Die Studie der Adenauer-Stiftung ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit etwas zu CDU-freundlich.

Fazit ist: Im ein-bis zwei-Prozent-Bereich wird so eine neue Gruppierung der Nationalen Front Stimmen kosten. Als möglichen Maßstab kann man die islamische DENK-Partei in den Niederlanden heranziehen, die aus den Sozialdemokraten ausgegründet wurde und etwas über 2 % der Wähler erreicht. Es könnte bei der Europawahl für einen, maximal zwei DAVA-Abgeordnete reichen. In einigen Großstädten könnte die Partei bei Kommunalwahlen die 5-Prozenthürde knacken.

Neben der AfD, der Werteunion, den Freien Wählern ist die DAVA die nächste Partei, die in die Brüsseler und Berliner Parallelwelt einbricht. Für die linksradikalen Blockflöten ist sie kein Partner, da sie den Klima- und Geschlechterzirkus nicht mitmacht. Das Imperium des Great Reset ist nervös: Bundeslandwirtschaftszerstörer Cem Özdemir (Grüne) schrieb auf X: „Ein Erdogan-Ableger, der hier zu Wahlen antritt, ist das letzte, was wir brauchen.“

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: Nichts Besseres weiß ich mir an Sonn- und Feiertagen als ein Gespräch vom Polizeieinsatz, wenn hinten, weit, am Herrmannplatz Parteien aufeinander schlagen.