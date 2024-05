So feiern Moslems feiern den Mordanschlag auf #Stürzenberger

Auf X und TikTok finden sich etliche Postings, in denen deutschsprachige Moslems den feigen Anschlag von Mannheim loben. Manche rufen zu Spenden für den Mörder auf und bezeichnen, wie im obigen Screenshot, Deutsche als Schweine und Rassisten. Das alles im Namen ihrer Religion, dem Islam, der angeblich friedlichen Religion. Jeder einzelne, der das liked und weiterverbreitet, unterstützt den brutalen Terror.

In einem wehrhaften Rechtsstaat müsste darauf gegen Tausende, denn so viele sind es, ermittelt werden, dass die SEKs gar nicht mehr nachkämen mit all den Hausdurchsuchungen. Aber es ist eben ein Unterschied, ob man Handys beschlagnahmt, weil jemand mutmaßlich ein Lied gesummt hat oder ob es um Terror geht. Bei letzterem könnte man sich verletzen und dass die Polizei nicht mehr in der Lage ist, auf wirkliche Gefahrensituationen adäquat zu reagieren, haben wir gesehen.