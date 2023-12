Schluss mit der Volkserziehung durch künstlich überhöhte Preise und den Klimaquatsch!

Die General-Volksverblödung via Staatsfunk und halbamtliche Mainstreamer redet uns ein, wir könnten und müssten das Klima beeinflussen durch künstlich überhöhte Energiepreise, völlig aus dem Ruder laufende CO2- und andere Abgaben und eine tiefgreifende Lebensumstellung. Der komplette Unsinn der Forderungen wird daraus ersichtlich, dass selbst eine – utopische – Halbierung der deutschen “fossilogenen” Klimawirkung im Grundrauschen der globalen Messwerte unbemerkt unterginge.

Wir kasteien und kastrieren uns für nichts,

— ähnlich wie die Patres und Nonnen es früher in den Armutsklöstern taten, um den himmlischen Obermeister gnädig zu stimmen, von dem man gleichfalls keine Wirkung messen konnte. Deutschland hat nicht nur die dümmste Regierung der Welt (S.W.), wäre bei Überdachung die größte geschlossene Psychiatrie der Welt, sondern übt sich auch noch als darbender Klimaanbeter und Selbstauspeitscher. Das alles zur höheren Ehre der US-Wokisten, Hochfinanzler, Atlantikbrückler, Globalisten und der Berliner Einheitsparteien-Front, deren Abgeordnete sich Volksvertreter nennen, in den Augen Vieler aber genau das sind, als was man sie auf Demonstrationen bezeichnet.

Putin schüttelt öffentlich den Kopf über Habeck, auf dessen Hof sechs Mann die Kuh anheben und einer das Euter festhält

Wir hätten mehr Geld in der Tasche, weniger Inflation, könnten erheblich besser leben und täten sogar ein Scherflein für das Klima, wenn wir das an unserer Küste auf Entnahme wartende russische Erdgas nutzten, statt es verflüssigt über Indien längs der Meere zu schippern, die Atmosphäre mit den Tankerabgasen zu versauen und unter Landschafts-Schändung im Wattenmeer oder vor Rügen an Land zu pumpen. Dieser Unsinn wird uns von den Klima-Apologeten und Nebenerwerbsbauern des Typs Habeck aufgenötigt, die offenkundig nicht wissen, dass man eine Kuh nicht anzuheben braucht, um sie zu melken.

Soeben hat Putin wiederholt, dass wir jederzeit russisches Röhrengas geliefert bekommen

Zitat Putin: “Die Tatsache, dass Europa nicht genug Gas bekommt, ist ihr Problem. Sie haben versucht, uns die Schuld dafür zu geben, dass wir nichts verkaufen. Das ist völliger Unsinn, denn wir haben die Jamal-Europa-Gaspipeline in Polen nicht geschlossen, wir haben den zweiten Zweig der Gaspipeline durch die Ukraine nicht geschlossen, das war die Ukraine. Es waren nicht wir, die Nord Stream 1 und teilweise Nord Stream 2 in die Luft gesprengt haben, sondern höchstwahrscheinlich die US-Amerikaner oder jemand auf ihr Geheiß.”

Und:

“Wenn sie nicht wollen, müssen sie nicht. Dort gibt es einen Preisanstieg, ganze Industrien machen dicht: Glas-, Chemie- und Hüttenindustrie leiden darunter. (…) Höchstwahrscheinlich wird die deutsche Wirtschaft in ein Minus gehen… . Aber das ist ihre Entscheidung, nicht unsere.”

Man kann nur staunen, mit welcher Souveränität der Russenchef über das Geschwätz politischer Praktikantinnen hinweggeht, die seinem Land den Krieg ansagten und es “ruinieren” wollten. Immerhin hat er deren Rat zu einer 360°-Wende voll befolgt. Gratulation ins Außenministerium zu so viel Außenwirkung.

Kurzum: Zeitenwende hin, Ukrainekrieg her – ich habe keine Lust, ideologische Religionsziele der Berliner Ampel damit zu bedienen, dass ich täglich ärmer und meine Ersparnisse geraubt werden und mir bei jedem Tanken und Einkauf wünschen muss, wie ein Regierungs- und Bundestagsmitglied gestellt zu sein, die sich “nachhaltig” die Bezüge erhöhen. Ich will die billige und saubere russische Energie haben und habe das Gelaber satt, es sollten – nach Hunderttausenden Toten – immer mehr deutsche Waffen in der bald ausgestorbenen Ukraine zahlreiche “Leben retten” und deswegen könne man mit Russland nicht ins Gespräch kommen.