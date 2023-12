Was dachten die Römer, als sie den Zusammenbruch Roms beobachteten?

von Paul Craig Roberts.

Ich habe mich oft gefragt, was die römischen Bürger dachten, als sie zusahen, wie das Römische Reich in kultureller, politischer, moralischer und militärischer Hinsicht zerfiel. Cicero, Quästor, Prätor und Rat von Rom, versuchte, die römische Republik zu retten. Für seine Bemühungen wurde er gejagt und ermordet. Da Cicero der vielleicht berühmteste Römer war, beendete seine Ermordung die Bemühungen, den Abstieg Roms in die Tyrannei zu verhindern.

Das Gleiche geschieht heute mit denjenigen, die versuchen, uns auf unsere Gefahr aufmerksam zu machen. Julian Assange zum Beispiel wurde entgegen jedem bekannten US-amerikanischen und britischen Gesetz ein Jahrzehnt lang ohne Verurteilung inhaftiert, weil er einfach nur seine Pflicht als Journalist erfüllte und über die Verbrechen unserer Herrscher berichtete, die Verbrechen des korrupten Ungeziefers, das wir immer wieder in Ämter und an die Macht über uns bringen. Niemand hat etwas dagegen unternommen, nicht einmal seine Journalistenkollegen.

Wenn die Wahrheit bestraft wird, stirbt ein Land.

Rom überlebte Jahrhunderte, nachdem sein Wesen verschwunden war, weil seine Feinde im Vergleich dazu schwach waren. Rom hat sich selbst zerstört. So viele oder mehr Römer starben in Bürgerkriegen, in denen sie sich gegenseitig bekämpften, als bei der Abwehr barbarischer Invasionen, und die römische Militärmacht endete in der Selbstzerstörung.

Die Feinde, die Washington für Amerika geschaffen hat, sind nicht schwach. Russland allein, China allein, vielleicht sogar der Iran allein sind Amerika ebenbürtig oder überlegen. Alle drei zusammen sind den militärischen Fähigkeiten der USA weit überlegen. Und doch fährt Washington fort, die Feindseligkeiten mit diesen Ländern zu verstärken. Die Kopflosigkeit meiner Regierung ist unerträglich. So viel Dummheit.

Wenn die Wirtschaftssanktionen des schwachsinnigen Biden-Regimes und der Verlust der Rolle als Reservewährung dem US-Dollar den Garaus machen, ist Amerika am Ende. Wir werden ein Drittweltland sein, und der Rest der Welt wird uns für die Sünden unserer Regierung bestrafen.

Versuchen Sie, dies einem Amerikaner zu erklären.

Übersetzt von antikrieg.com