Nach 10 Jahren ständiger Rechtsrucke: Befindet sich die AfD im Weltraum?

Ein masochistisch veranlagter und deswegen Dauerbeobachter der Berliner Infantilpolitik registriert seit Tag Eins der AfD-Gründung im Jahre 2013 die repetierte Behauptung, hier seien Rechtsradikale am Werk. Gemeint waren zu Beginn die Professoren und Doktoren beiderlei Geschlechts an der Spitze der Neugründung. Beim Sammeln der Unterschriften für die Bundestagswahl im selben Jahr bekamen die AfD-Aktiven zu hören, hier sei ein “Aufmarsch” der Neos aus den Dreißiger Jahren im Kommen. Anschließend wurde von den – um ihre Millionen jährlicher Einnahmen fürchtenden – Altparteien tagtäglich die Story verbreitet, hier seien Leute am Werk, die sich täglich weiter nach rechts “radikalisierten”.



Keiner der zahlreichen AfD-Treffs und Parteitage blieb ohne den Medienanwurf eines weiteren “Rechtsruckes”

Ohne die geringste Verschleißerscheinung setzen bis heute Staatsfunker, regierungsmitbezahlte Medien und etablierte Volksvertreter, die auf mancher Demonstration allerdings etwas anders benannt werden, eine angebliche Beobachtung eines jeweils weiteren Rechtsruckes in die Welt, wobei der medial oberexponierte Herr Lanz nach 10 Jahren Agitation zugibt, das AfD-Programm gar nicht gelesen zu haben. Der Mann dürfte weitgehend repräsentativ für Staatsfunk und Kartellmedien sein.

Die Tagesschau unterstellt zusätzlich “Antisemitismus”, obschon die Partei einen eigenen Verein “Juden in der AfD” hat

Auch der neueste Parteitag bekommt von den einschlägig medialen Manipulatoren neben angeblichem “Antisemitismus” einen weiteren Rechtsruck bescheinigt. Der eingetragene Verein “Bundesvereinigung Juden in der AfD e. V.” wird sich für diese Verhohnepiepelung sicher freundlich bedanken. Addiert man die über 3.650 Tage wiederholten Behauptungen von Altparteien und Kartellmedien in Richtung angeblicher Rechtsverschiebung der AfD, so wäre in diesem Land kein Raum mehr zum nach rechts treten und die Parteizentrale müsste sich in der ISS-Weltraumstation einmieten.