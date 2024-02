Möglicher US-Präsident Trump würde Russen ermuntern (!!), mit nicht zahlenden westlichen Ländern nach Belieben umzuspringen

Man kommt garnicht mehr nach mit dem Katastrophenschrieb. Die Berliner Altparteien reiten uns komplett in den Selbstmordsumpf. Der Verblendetste von allen reist in Washington herum und will unser Harakiri maximal beschleunigen durch noch mehr Waffen, Waffen, Waffen und Milliarden, Milliarden, Milliarden zwecks Komplettzerstörung der Ukraine — und im Gefolge auch Deutschlands samt dem traurigen europäischen Rest der Nato. Man ist in Berlin zu vernagelt, um zu verstehen, dass die Ukraine wie ein dreiviertel k.o.-geschlagener Boxer durch den Ring torkelt, der von seinen Nato-Betreuern immer wieder aufgerichtet und gegen einen überlegenen Gegner gestoßen wird.

Wie immer, steigen die USA aus, wenn ein Krieg zu lange dauert und nur noch kostet

Die Altparteiler in Berlin hätten wissen müssen, dass in der Ukraine ein weiteres Afghanistan mit anschließender Flucht der USA begonnen wurde. Jetzt ruft auch noch der aussichtsreiche US-Präsidentenbewerber Trump in den Jubel seiner Wählerschaft, dass er nicht zahlende Verbündete im Falle eines russischen Angriffs nicht nur allein lassen würde. Das könnte man nachvollziehen. Nein, Donald Trump setzt noch einen Genickschuss drauf und sagt (hier):

… “Tatsächlich würde ich die Russen ermuntern, mit Ihnen – zum Teufel! – zu machen was immer sie wollen…!”

Es ist den elenden Altparteilern hundertemale gesagt worden, sie sollten den mühsam erreichten Frieden mit Russland nicht zerstören. Dass der nicht unwahrscheinliche neue US-Präsident westliche Länder den Russen zum Einmarsch aktiv empfehlen würde – so etwas hat es noch nie gegeben und kann auch nur den voll intellektuell versagenden Berliner Vasallendarstellern geboten werden, die keinen Widerspruch mehr wagen (können).