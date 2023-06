Macron fordert Zensur: “Soziale Netzwerke und Videospiele für Plünderungen verantwortlich”

“Bei den Festgenommenen in der letzten Nacht handelt es sich zu einem Drittel um sehr junge Personen”, gab Staatspräsident Macron nach einem Krisentreffen in Paris bekannt. Er betonte, dass die “Jugendlichen” anscheinend auf der Straße das ausleben, was sie in Videospielen aufgenommen haben. Zudem seien “soziale Netzwerke” verantwortlich, Gewaltaufrufe müssten dort “entfernt” werden. Mit diesen Umschreibungen hat Macron Zensurmaßnahmen angekündigt und verzichtet darauf, den nationalen Notstand auszurufen. Dennoch sind die RAID-Spezialeinheiten in mehreren Großstädten im Einsatz. Teils wurden Polizeifahrzeuge zerstört und Waffen gestohlen. Zeugen berichten von “Arabern”, die mit “Scharfschützengewehren” auf Dächern postiert seien. Ebenso sind wiederum zahlreichen Videos von Plünderungen ins Netz gestellt worden.

Da erzählt uns #Neubauer, dass unsere Städte wegen #Klimawandel verbrennen.

Jetzt zeigt sich in #Frankreich: Mit unkontrollierter Migration geht es noch schneller. #Paris #Marseille pic.twitter.com/Pw7TNNQLdW — @Swingtanz verboten – 'Verstehste was ich meine?!' (@Swingtanz) June 30, 2023

Wenn man derzeit nach #Frankreich schaut, wird einem Angst und Bange. So kann und darf es nicht weitergehen! pic.twitter.com/QLfJvLRC0u — Franz Branntwein™ 🍀 (@FranzBranntwe10) June 30, 2023

Snipers spotted on French rooftops. This is literally a civil war now in France. #FranceRiots pic.twitter.com/t5u9tZFAkJ — Paul Golding (@GoldingBF) June 30, 2023