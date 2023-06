Macht Blackrock den Kryptowährungen ein Ende?

Unruhe auf dem Kryptomarkt. Blackrock greift an. Was ist los? Ist das Ende nahe? Zum angeblichen Bitcoin-Crash hier ein interessantes Video.

Auf etlichen Kryptoblogs wird Entwarnung gegeben. Der Traum vom Bitcoin-Spot-ETF – schon wieder vorbei? Die SEC hat die von BlackRock und Co. eingereichten Anträge zurückgegeben >>> BTC-Echo.

Letztlich geht es wohl darum, das Vertrauen der Verbraucher in Bitcoin und Co, also dezentrale Kryptowährungen, zu zerstören und die künftigen Digitalwährungen der Nationalbanken zu stärken. Die Bargeldabschaffung rückt näher.