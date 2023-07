Livestream vom Bundesparteitag 2023 der AfD in Magdeburg

Rekordwerte in den Umfragen, die ersten Wahlsiege in den Kommunen – und etablierte Parteien, denen der Rückhalt in der Bevölkerung endgültig abhandengekommen ist: Vor diesem Hintergrund findet heute der 14. Bundesparteitag der AfD in Magdeburg statt. Neben den formalen Tagesordnungspunkten stimmen wir uns gemeinsam mit den Delegierten aus den Bundesländern auch auf die anstehenden Landtagswahlen in diesem und dem kommenden Jahr und auf die Europawahl im nächsten Sommer ein. Die Botschaft aus Magdeburg: Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen. Und das müssen wir auch – denn nur die AfD kann Deutschland wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen.

