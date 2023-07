Live: Europawahlversammlung der AfD in Magdeburg

Unsere Vorstellung von Europa ist klar: Souveräne Nationalstaaten statt #EU-Superstaat und Schuldenunion, freie Bürger statt Bevormundung und bürokratischer Gängelung. Und Völker, die in Frieden und Respekt auf unserem Kontinent zusammenleben. Auf der Europawahlversammlung in #Magdeburg wählt die #AfD ihre Kandidaten für das EU-Parlament – und legt ihre programmatische Richtung fest. Es sieht ganz danach aus, dass wir ab dem kommenden Jahr in der EU ein gehöriges Wort mitreden werden!

Teilen Sie diesen Beitrag