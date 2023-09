Mehr noch als seine Nachbarn hat sich Deutschland – unter dem Druck der Grünen – dem Atomausstieg und dem Ausbau der erneuerbaren Energien verschrieben. Im Gegensatz zu dieser Politik stellt die identitäre Partei AfD die Thesen des IPCC in Frage und lehnt das Dogma der anthropogenen Klimaerwärmung sowie die daraus resultierende “Entkarbonisierung” ab.

Eine radikale Energiewende

Die Energiewende bezeichnet die deutsche Energiewende. Ihre beiden wichtigsten Maßnahmen sind der Ausstieg aus der Kernenergie im Jahr 2022 und eine Stromversorgung aus 100 % erneuerbaren Energien im Jahr 2050.

Nach der Atomkatastrophe von Fukushima leiteten die deutschen Behörden 2011 die Energiewende ein.

Der Ausstieg aus der Kernenergie und den fossilen Energieträgern und deren Ersatz durch erneuerbare, möglichst lokale Energieträger, die Entwicklung der Elektromobilität und der Übergang zu einer Wirtschaft ohne Kohlenstoffemissionen waren tugendhafte Ziele, die relativ kurzfristig und mit einem angemessenen finanziellen Aufwand erreichbar schienen.

Seitdem hat das Land seinen Anteil an erneuerbaren Energien von 20 auf 33 Prozent erhöht. In Deutschland sind erneuerbare Energien für die breite Öffentlichkeit zugänglich, und 50 % der Anlagen kommen Privatpersonen oder Landwirten zugute.

Die Energiewende ist zu einem der wichtigsten Anliegen des deutschen Staates geworden und wurde durch die “fast einstimmige” Unterstützung der verschiedenen politischen Parteien und der Bevölkerung zu einem gesellschaftlichen Projekt befördert.

Die Position der rechtsnationalen AfD scheint sich jedoch deutlich von dem Eindruck des Konsenses zu unterscheiden, den die Gesetzesentwürfe zur Energiewende, die in den letzten Jahren im Parlament verabschiedet wurden, erweckt haben.

Kritik der AfD

Die klimaskeptische Alternative für Deutschland erklärt, dass sie die Politik zur Bekämpfung der globalen Erwärmung beenden will. In ihrem Programm heißt es, dass “CO2 kein umweltschädliches Produkt ist” und dass mehr CO2 sogar zu höheren Ernten führen würde. Die Partei kritisiert auch die deutsche Energiepolitik und will den “unkontrollierten Ausbau der Windenergie” stoppen, wobei einer ihrer Vorsitzenden, Björn Höcke, sogar ein Verbot von Windkraftanlagen vorschlägt. Darüber hinaus setzt sich die Partei für Dieselkraftstoff und den Abbau von Kohle ein.

Hier ein Auszug aus ihrem Umweltprogramm:

Das Klima verändert sich, seit es die Erde gibt. Die Klimaschutzpolitik beruht auf hypothetischen Klimamodellen, die auf Computersimulationen des IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) basieren. Kohlendioxid (CO2) ist kein Schadstoff, sondern ein unverzichtbarer Bestandteil allen Lebens. Das IPCC arbeitet daran, nachzuweisen, dass die vom Menschen verursachten Kohlendioxidemissionen zu einer globalen Erwärmung mit sehr schwerwiegenden Folgen für die Menschheit führen. Zu diesem Zweck beruft man sich auf Computersimulationen, deren Schlussfolgerungen nicht durch Messungen oder Beobachtungen gestützt werden. Seitdem die Erde eine Atmosphäre besitzt, folgten Eiszeiten und Warmzeiten aufeinander. Heute erleben wir eine Warmzeit mit Temperaturen, die denen der Warmzeiten des Mittelalters oder der Römerzeit entsprechen. Die Simulationen des IPCC können diese Klimaveränderungen nicht erklären.

Im 20. Jahrhundert ist die globale Durchschnittstemperatur um etwa 0,8°C gestiegen. Seit Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts hat es jedoch keinen weiteren Anstieg gegeben, entgegen den Prognosen des IPCC und obwohl in diesem Zeitraum die Kohlendioxidemissionen stärker als je zuvor gestiegen sind. Der IPCC und die Bundesregierung verschweigen die positive Wirkung von Kohlendioxid auf das Pflanzenwachstum und damit auf die Welternährung. Je mehr davon in der Atmosphäre enthalten ist, desto stärker ist das Pflanzenwachstum.

Unter dem Slogan “Klimaneutrales Deutschland bis 2050” durch “Dekarbonisierung” nutzte die Bundesregierung die steigende Konzentration von Kohlendioxid missbräuchlich für die “große Transformation” der Gesellschaft mit der Folge einer massiven Einschränkung der individuellen und wirtschaftlichen Freiheiten. Die erzwungene und geplante Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes

Emissionen um mehr als 85 % würde die deutsche Wirtschaft schwächen und den Lebensstandard senken. Unsere bislang zuverlässige Stromversorgung würde destabilisiert und höher besteuert; außerdem muss die Wärmeerzeugung durch fossile Brennstoffe praktisch auf Null reduziert werden. Die AfD sagt daher “Ja zum Umweltschutz”, möchte aber die “Klimaschutzpolitik” und die Programme zur Dekarbonisierung und zur “Transformation der Gesellschaft” beenden. Die AfD möchte die Wahrnehmung von Kohlendioxid als reinen Schadstoff beenden und deutsche Initiativen zur Reduzierung von Kohlendioxidemissionen im Alleingang verhindern. Wir werden keine Steuern auf CO2-Emissionen erheben. Klimaschutzorganisationen werden nicht mehr subventioniert.

Jede wirksame Energiepolitik muss drei Ziele verfolgen: Die Stromerzeugung muss sicher, kostengünstig und umweltfreundlich sein. Dieser dreifache Grundsatz, der das deutsche Energieversorgungssystem immer geprägt hat, wurde mit der Verabschiedung des Erneuerbare- Energien-Gesetzes (EEG) aufgegeben. Das EEG und die Energiewende gefährden die Stromerzeugung.

Windkraftanlagen zum Beispiel zerstören das Erscheinungsbild unserer Kulturlandschaften und stellen darüber hinaus eine tödliche Falle für Vögel dar. Strom aus Wind- und Solarenergie schwankt ständig zwischen null und maximaler Leistung. Die Leistung dieser Stromerzeuger, die solche Schwankungen aufweisen, beläuft sich mittlerweile auf über 80 Gigawatt und sollte ausreichen, um ganz Deutschland selbst während der Spitzenlastzeiten mit Strom zu versorgen. Tatsächlich haben diese Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie in der Vergangenheit nur einen Bruchteil ihrer Nennleistung geliefert, an manchen Tagen sogar nur wenige Prozent. Aus diesem Grund kann kein großes herkömmliches Kraftwerk durch solche Anlagen ersetzt werden. Darüber hinaus erfordern diese Anlagen einen erheblichen Ausbau der Netze, was die Kosten weiter in die Höhe treibt. Die zunehmende Zahl von Stromerzeugern, die Schwankungen aufweisen, gefährdet die Netzstabilität immer mehr.

Das EEG ist ein planwirtschaftliches Instrument und kommt einer Abkehr von der sozialen Marktwirtschaft gleich. Die Subventionskosten, die sich mittlerweile auf 27 Milliarden Euro pro Jahr belaufen, werden in Form der EEG-Umlage an die Verbraucher weitergegeben. Der Strompreis hat sich in den letzten zehn Jahren bereits verdoppelt. Letztendlich findet eine gigantische Umverteilung der Einkommen der Bevölkerung und der Wirtschaftsakteure zugunsten einiger weniger Subventionsempfänger statt.

Die AfD will das Projekt der Dekarbonisierung stoppen und den “Klimaschutzplan 2050” der Bundesregierung kippen.

Wir wollen die bestehenden Atomkraftwerke nicht vor dem Ende ihrer Nutzungsdauer abschalten. Auch auf den Einsatz moderner Gas- und Kohlekraftwerke wird Deutschland nicht verzichten können.

(Grundsatzprogramm / Alternative für Deutschland | Bundesparteitag in Stuttgart | 30. April bis 1. Mai 2016).

Die Fraktion fordert daher, nicht aus der Kohle auszusteigen, erneuerbare Energien nicht weiter zu fördern und den Empfehlungen der “Kohlekommission”, die einen Übergang zu einer kohlefreien Energieversorgung plant, nicht zu folgen.

Ein Sabotageakt für die deutsche Wirtschaft?

Der Bundestagsabgeordnete Steffen Kotré (AfD) warf der Bundesregierung vor, die deutsche Wirtschaft zu sabotieren, wenn sie aus der Kohle aussteigen wolle. “Etwa 100, 150 Milliarden Euro werden den Bürgern in Form von Steuergeldern und Strompreisen aus der Tasche gezogen”. Der Kohleausstieg führt nicht zu den angekündigten CO2-Einsparungen, und da es keinen Ersatz für Kohle gibt, kann die Stromversorgung nicht sichergestellt werden.

Kotré befürchtet daher einen Anstieg der Strompreise. Aus seiner Sicht würde dies insbesondere Geringverdiener belasten. Der Kohleausstieg ist “völlig ungeeignet für sein Ziel; er ist unsozial und gefährlich”, sagte er. “Wenn auf Kohle zur Stromerzeugung verzichtet wird, droht ein Rückgang der Industrie und des Wirtschaftswachstums”.

Wie dem auch sei, heute hat sich der Horizont verdunkelt. Deutschland erzeugt zwar ein Drittel

seines Stroms aus erneuerbaren Energien, zahlt für diese bemerkenswerte Leistung aber einen hohen Preis: Der Strompreis für Kleinverbraucher hat sich zwischen 2000 und 2013 mehr als verdoppelt. Gleichzeitig setzt es bei der Stromerzeugung weiterhin stark auf Kohle und bleibt eines der Länder in Europa mit dem höchsten CO2-Ausstoß pro Kopf. Die Stilllegung von Stein- und Braunkohlekraftwerken ist ein Ziel, das die Bevölkerung spaltet und die Sicherheit ihrer Versorgung aufs Spiel setzt. Der massive Ausbau der intermittierenden erneuerbaren Energien hat das Gleichgewicht des Stromsystems gefährdet und macht den Bau von Tausenden Kilometern Hochspannungsleitungen erforderlich, was auf starken lokalen Widerstand stößt. Eine mögliche Elektrifizierung des Verkehrs würde den Automobilsektor, der bereits durch aufeinanderfolgende Skandale geschwächt ist, noch weiter in die Krise stürzen.