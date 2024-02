Kreuz und Kreuzchen

Das Eine ist schnell getan. Ankreuzen, Stimme abgeben und man hat nichts mehr zu sagen, wie ein alter Sponti-Spruch besagt. Einige Jahrzehnte war es auch so. Zuhause vor dem Fernseher wurde nach der Wahl gefiebert, ob das eigene Team gewonnen hatte, wenn nicht, war man traurig, aber das Leben ging weiter. Wie beim Fußball. Diese Zeiten sind Gott sei Dank vorbei.

Die Landwirte haben begriffen, dass sie mehr tun müssen, mögen sie das Richtige tun. Anthony Lee vom LSV ist einer der wichtigen Wortführer der Bauern, ein ehrlicher, aufrechter Mann. Er war mehrfach zu Gast in unserer Herrenrunde, die wir vielleicht irgendwann wieder mal fortsetzen, jedenfalls ist jemand wie Anthony ein Gewinn für jede Bewegung, so mein Eindruck. Und er hat sein Kreuz auf sich genommen. Der Staatsfunk bezeichnet ihn als „umstritten“ oder fragt, ob er demokratiefeindlich sei. Man weiß, was darauf folgt. Die unterste Schublade ist mit „Reichsbürger“ beschriftet, spätestens ab da gibt es dann kein Entkommen mehr.

Viele haben ihr Kreuz auf sich genommen, sind ungeimpft geblieben, nahmen Nachteile in Kauf. Wurden von Nachbarn beim Gesundheitsamt gemeldet, haben Arbeitsplatz und Einkommen riskiert. Wer hier liest, kennt selbst genügend solcher Geschichten und weiß, wohin sie geführt haben. Wir reden und schreiben hier immer sehr viel von den Medien, dem Rundfunkbeitrag als Zwangsabgabe und vergessen, dass dies nur eine Säule des Unrechtsstaates ist, der uns als freiheitliche Demokratie verkauft wird.

Die andere Säule ist das „Gesundheitssystem“ mit seiner Pflichtversicherung, das Menschen aussiebt, das bei vorgeburtlicher Diagnostik zwischen lebenswertem und lebensunwertem Leben unterscheidet, es nur ein wenig anders benennt und es tötet, wenn es dazu beauftragt wird. Die Liste des Unrechts ist ein wenig länger, keine Diktatur kommt ohne die Weißkittel aus, die falsche Todesursachen bescheinigen, medizinische Studien auf Geheiß durchführen und Menschen in Angst und Schrecken versetzen sollen, damit die Masse gefügig und lenkbar wird. Sie erklären Menschen für verrückt, wenn sie unbequem sind oder um sie vor Strafverfolgung zu schützen, wenn die Obrigkeit es will. Sie werden nicht automatisch arbeitslos, wenn eine andere Partei an die Regierung kommt, genauso wie die vielen Beamten in den Aufsichtsbehörden, der Justiz und in der Bildung.

Wer glaubt, dass wir nur ein wenig die Zeit zurückdrehen müssen, irrt. Es hat nicht mit Corona angefangen oder 2015 mit Merkels Asylwende, nicht 2002 mit dem Euro, nicht 1989 mit der Wende, nicht mit dem Zweiten Weltkrieg, nicht mit dem Ersten Weltkrieg, nicht mit der Gründung der FED, der französischen Revolution. Nein, mit Adam und Eva.

Die Frage ist aber, wie kommen wir hier raus? Nun, das Ende steht doch schon fest. Was gibt es da viel zu fragen? Wir wissen es doch. Unsere Lebenszeit ist begrenzt. Wir haben die Wahl, ob wir Schuld auf uns laden oder nicht. Jeden einzelnen Tag. Ist das etwa nichts?