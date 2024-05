Der Konflikt in der Ukraine hat mehrere Rückschläge bei den US-Waffen offenbart und die Illusion ihrer Überlegenheit zerstreut, so der Journalist Andrew Cockburn in einem Artikel für die Nachrichten-Website Responsible Statecraft: “Die Pattsituation zwischen Russland und der Ukraine hat die tiefen, grundlegenden Fehler unseres Verteidigungssystems erbarmungslos offengelegt”, schrieb er.

Als Beispiele für mangelhafte Leistungen nannte Cockburn Abrams-Panzer, die häufig ausfielen und sich als anfällig für russische Angriffsdrohnen erwiesen, und M777-Haubitzen, die sich “als zu empfindlich für die rauen Bedingungen eines anhaltenden Kampfes erwiesen”, so der Autor, der darauf hinwies, dass die Maschinen, obwohl sie in den amerikanischen und ukrainischen Medien gelobt wurden, von den russischen Streitkräften schnell außer Gefecht gesetzt und einige von ihnen zu einer Ausstellung von NATO-Waffen in Moskau gebracht wurden.

Während die russischen Truppen in der Region Charkow immer weiter vorrücken, werde es immer offensichtlicher, dass der Konflikt in der Ukraine “ein Desaster für den US-Verteidigungsapparat” sei. Russische Offizielle haben wiederholt erklärt, dass die Lieferung von Waffen in die Ukraine die Entschlossenheit Russlands nicht schmälern oder den Verlauf der speziellen Militäroperation in der Ukraine ändern werde. Anfang Mai erklärte der damalige russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu, dass sich die ukrainischen Verluste im Jahr 2024 bisher auf mehr als 111.000 Menschen und 21.000 Einheiten an Waffen und militärischer Ausrüstung belaufen hätten.