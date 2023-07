Kinderfalle Trans-Kult: Nein zum #Selbstbestimmungsgesetz!

­čś▒ Trans-Influencer in den Sozialen Medien verf├╝hren immer mehr Kinder und Jugendliche dazu, sich selbst als #Transgender wahrzunehmen. Jetzt will die Ampel-Regierung mit dem #Selbstbestimmungsgesetz auch noch jegliche H├╝rden f├╝r die ├änderung des Geschlechtseintrags einrei├čen. Dadurch geraten Minderj├Ąhrige in Gefahr, den Weg der #Geschlechtsumwandlung noch weiter zu gehen ÔÇô inklusive Pubert├Ątsblocker, Hormone und Operationen. Deshalb m├╝ssen wir das “Selbstbestimmungsgesetz” stoppen!

­čôó Werden Sie jetzt aktiv! Unterzeichnen Sie unsere Petition, verbreiten Sie unsere Brosch├╝re und schicken Sie Ihrem Abgeordneten unser Positionspapier: https://demofueralle.de/transgender