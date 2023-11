Kickl: „ÖVP muss Sobotka zum Rücktritt bewegen!“

Klare Worte vom FPÖ-Chef: „Das Maß ist voll. Wolfgang Sobotka kann nicht einfach so tun, als wäre nichts gewesen. Die ÖVP muss Sobotka zum Rücktritt bewegen. Und was ist eigentlich mit VdB? Wie kann der Bundespräsident zu all dem einfach schweigen?“



Teilen Sie diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail

spenden

RSS-feed