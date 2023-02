Höchste Zeit! Die AfD im Bundestag verlangt Waffenstillstand und legt Friedensplan für die Ukraine vor

Das wurde höchste Eisenbahn, denn die Altparteien und ihre manipulatorische Medienblase richten sich auf eine Kriegseskalation ohne Ende ein. Sie handeln analog Kaiser Wilhelm im Ersten Weltkrieg: Sie kennen keine Friedens-Initiativen mehr, sie kennen nur noch Bellizisten. Zwar zeigt das Altparteien-Unisono brutal, welche Internationalisten bei uns alles infiltriert und in der Hand haben, aber das darf für die Redlichen im Lande kein Anlass sein, die Segel zu streichen. Die AfD setzt mit ihrem Friedensplan den lange überfälligen Kontrapunkt zu den Kriegsrufern.

Nota: Mittlerweile geht es für uns um Alles, denn in den USA regt sich der Trumpismus zur Wahl 2024 und schickt einen unberechenbaren Dealmaker voran, der 2020 gezeigt hat, wie man mit uns umspringen kann: Beiläufig befahl er, rund 12.000 US-Soldaten aus Deutschland abzuziehen. Das wurde zwar vom tatsächlich regierenden Deep State seines Landes hintertrieben und schließlich nicht ausgeführt, der Vorgang zeigt aber, dass die US-Präsidenten uns durch Truppenabzug, Gasentzug, Sprengungen und Sanktionen nach Belieben erpressen können. Es wird ersichtlich, dass wir selber in Europa Frieden schaffen und die US-Truppen und -Stützpunkte zum Teufel schicken müssen, weil sie ausschließlich Unsicherheit, Erpressbarkeit, Unfrieden und Unheil bringen.



Sofort muss ein Waffenstillstand her – egal, ob den USA der erstrebte Weg zum Schwarzen Meer freigeschossen werden kann oder nicht

Die AfD hat vermutlich verstanden, in ihrem Antrag aber nicht untergebracht, dass das deutsche Interesse im Frieden mit Russland liegt und nirgendwo sonst. Es sei noch einmal an die freundschaftlichen Beziehungen der Führungspersönlichkeiten beider Länder um die Jahrtausendwende erinnert, die uns mehr Wohlstand und Frieden gebracht haben als sämtliche US-gesteuerten Globalisten zusammen. Es muss jetzt repariert werden, was noch zu reparieren ist. Die Russen durchschauen dankenwerterweise, wer in Europa Marionette ist. Dennoch haben abhängige politische Großmäuler, die schon wieder nach der stärksten deutschen Armee in einem Europa unter Berliner Führung rufen, gewaltigen Schaden angerichtet. Deshalb muss mit der Fortsetzung des Krieges und der wirtschaftlichen und womöglich physischen Zerstörung unseres Staates durch kleine Männer im Größenwahn und machtbesoffene Frauen Schluss sein.

Fazit: Wenngleich die AfD-Fraktionsführung offenbar Konzessionen an die schießgewohnten Soldaten und Transatlantiker in den eigenen Reihen machen musste und ihren Antrag zu Lasten der berechtigten russischen Positionen modifizierte, ist der längst überfällige erste Schritt zur Vernunft getan und verdient jede Unterstützung.