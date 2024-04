Für wie dumm hält Scholz die Öffentlichkeit?

Besonders schlimm an der Ampel- und Altparteienpolitik sind, neben dem katastrophalen Inhalt, die Geringschätzung der öffentlichen Meinung und das für dumm-Verkaufen des Publikums. Uns werden Sachen aufgetischt, dass einem die Worte fehlen. Jüngstes Beispiel Kanzler Scholz. Im Interview mit der “TAZ” vergisst er nicht die Tatsachen, sondern stellt sie auf den Kopf mit der Feststellung: “Russland hat seine Gaslieferungen eingestellt, nicht wir” (hier).

Kanzler Scholz: “Russland hat seine Gaslieferungen eingestellt, nicht wir”.

Man mag zu dem – ach, so völlig unprovozierten und total unbegründeten – Ukrainekrieg stehen, wie man will. Aber die Behauptung, dass Russland die Gaslieferungen eingestellt habe, ist nur noch frech. Und Frechheit siegt, sagt der Volksspruch. Tatsächlich haben die Russen die neue Doppelpipeline “Nordstream II” im Jahr 2021 unter Druck gesetzt und nur noch auf das deutsche Öffnen der Hähne gewartet. In diese Situation hinein, hat Deutschland das Abnahmeverfahren zum Gasfluss von sich aus gestoppt, die Herren Scholz, Graichen-Clan und Habeck, und das Gas ungenutzt der Sprengung durch die USA oder ähnlich tolle Verbündete überlassen. Die alte Pipeline Nordstream I konnte zeitweise nicht mehr liefern, weil Herr Scholz eine in Kanada nach Reparatur festgehaltene Antriebsturbine schließlich in Mülheim an der Ruhr als Fotohintergrund für sich hatte aufstellen lassen, wo sie heute noch steht, statt Gas in Richtung Deutschland zu verdichten.

Russland würde sogar heute noch Gas liefern

Man kann die unverschämte altparteiliche Faktenverdreherei kurzschließen: Schachspieler Putin hat seinen Berliner Halma-Künstlern Ende 2023 erneut die weitere Gaslieferung angeboten (hier). Von russischem Lieferstopp kann keine Rede sein. Das aber wird durch Politik, Staatsfunker und Kartellmedien unten gehalten zur Pflege der Generalvolksverblödung in Deutschland.