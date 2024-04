Kein Widerstand ist zwecklos

Sie haben jahrelang gekämpft, nun hängen nur noch wenige Plakate gegen den sinnlosen Bau von Windkraftanlagen im Naturpark. Auf der Webseite buergerinitiative-einrich.de erfährt man auch warum.

… mit großem Bedauern müssen wir ihnen mitteilen, dass der Kampf gegen die Windindustrieanlagen im Naturpark Nassau erst einmal verloren ist. Die Baugenehmigungen für 2 Windindustrieanlagen (eine Dritte wird wahrscheinlich nachgeschoben) im Naturpark Nassau, an den Hängen des Jammertals, in den Gemarkungen Katzenelnbogen und Klingelbach, sind erteilt. Die Widerspruchsfrist lief am 10.03.2023 ab.

20 März 2023