EU-Parlamentarier Sonneborn und das blinde Huhn

Screenshot Twitter

Gelegentlich finden auch politisch blinde Hühner ein Korn. Zu berichten ist vom teuersten bezahlten Amateurspaßvogel Europas, Martin Sonneborn, der als Linksrandiger zwar den privaten Mammon verachtet, aber selbst die zweite geschätzte Million Euro kassiert, die ihm sein Posten in der laufenden EU-Parlamentsperiode einspült. Aktuell hat er geldwert den Nagel auf den Kopf getroffen, als er das obszöne Doppelspiel der EU-Kommission und ihrer westlichen Adeppten benannte: in Sachen Energie ersetzt die EU einen Angriffsstaat und Gaslieferanten durch den benachbarten Angriffsstaat und Gaslieferanten. Und bevorzugt dabei den in Sachen Menschenrechten Schlechteren .

Hier ein Textauszug aus Sonneborns Einminuten-Statement in Brüssel, mit dem er Frau Kommissionspräsidentin von der Leyen persönlich ansprach:

„(…) Um uns von einem Gaslieferanten zu lösen, der einen brutalen Angriffskrieg führt – Putin – haben Sie uns einen gesucht der einen brutalen Angriffskrieg führt – Aliyev (Präsident von Aserbaidschan – Verf.) . Auch wenn viele deutsche Medien schweigen: Derzeit überfällt die Öldiktatur, die zum ‘vertrauenswürdigen Partner‘ erklärt wurde von Ihnen, das demokratische Armenien. Respekt für diese Wahl – immerhin liegt unser neuer bester Kumpel Aserbaidschan in Sachen Demokratie, Presse und bürgerliche Freiheiten noch weit hinter Russland. Nur bei der Bestechung korrupter CDU-……. (das Folgewort akustisch unverständlich – Verf.) ist Aliyev ganz vorn. Als Sie ihren Dienst hier antraten, dachte ich, Sie seien lediglich unfähig und ein bisschen kriminell. Inzwischen weiß ich, dass Sie auch beeindruckend moralfrei sind (…)“.

Dem ist nichts hinzuzufügen.