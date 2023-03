Es ist völlig irre und rechtswidrig! | Im Gespräch mit Arne Schmitt

Liebe Zuschauer, nachdem ich nach der Demo am Sonntag zu meinem Auto zurückkehren wollte, hatte ich dann noch einen schönen Moment und durfte jemanden persönlich kennenlernen, den sicher viele Zuschauer von den Demos in den letzten drei Jahren kennen. Einsam und verlassen saß er da, mitten im Herzen von Dortmund und spielte wunderschön auf seinem Klavier. Arne Schmitt, der bereits mehrfach auf Demos verhaftet wurde und Polizeiwillkür am eigenen Leib erlebte.

Bitte schauen Sie sich auch diese Videos an, damit der Wahnsinn nicht vergessen wird:

Ein Flügel wird beschlagnahmt – Arne Schmitt am 21.04.2021 in Berlin:

Rechtswidrige Polizei wird in Ihre Schranken gewiesen:



Recklinghausen: Arne Schmitt vs Polizei



