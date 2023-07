Erfolgreiche AfD-Bürgermeisterwahl: Die Millionäre aus Hollywood haben versagt

Wie konnte passieren, dass vor Wochenfrist in Raguhn-Jeßnitz der erste AfD-Bürgermeister der Republik gewählt wurde? Und das gegen den erbitterten Widerstand von Altparteien, Kartellmedien, Linksfaschismus und was sich sonst noch in Bewegung setzen ließ? Die Erklärung ist einfach: Die Internationalisten haben versagt. Als das Schicksal Deutschlands im Jahr 2019 ähnlich hochkant auf der Kippe, nämlich in Görlitz eine Bürgermeisterwahl gegen den aussichtsreichen AfD–Kandidaten Spitz auf Knopf stand, meldeten sich Millionäre aus “Hunderttausenden” Kilometern Entfernung, wie es Frau Dinges sagen würde. Genauer: Die Filmschaffenden aus Hollywood. Sie entsannen sich in der Not des früheren Ostzonenkaffs und wurden litterarisch (sic) tätig . In einem “offenen Brief” an die Görlitzer brachten sie ihr Prestige ein und warnten eindringlich vor einem AfD-Sieg (hier). Moment. Waren es “die” Filmschaffenden aus der Vorstadt von Los Angeles oder nur ein paar Sternchen? Dazu sagte der Produzent und Mitunterzeichner des Briefes Michael Simon laut RND: “Alle Hollywood-Agenturen sind auf unserer Seite”. Na bitte.



Ohne die Breitseiten der Film-Oligarchen dürfte gegen die AfD nichts zu gewinnen sein

Der Erfolg der Hollywood-Globalisten war mit Händen zu zählen: Der AfD-Mann fiel durch. Genau das hätte man aus Altparteiensicht vor wenigen Tagen in Raguhn-Jeßnitz gebraucht, aber die kalifornische Kinometropole hatte Filmriss. Kein Brief, kein Ton erreichte die Wahlbürger, die ohne Oscar-Starhilfe entscheiden mussten. Das konnte nur schiefgehen. Die Berliner Politblase wird sich der Einsicht nicht verschließen können, dass mangels argumentativer Durchschlagskraft auch in Zukunft nicht auf US-Wahlhilfe verzichtet werden kann. Denn wenn schon der beliebteste Berliner Politiker mit der steilen Behauptung, die AfD sei antisemitisch, obschon sie als einzige Partei eine Organisation “Juden in der AfD” beherbergt, nicht verfängt, wird man sich alternativlos auf den Psychokrieg durch Prominente stützen müssen.

Anmerkung: Der Artikel kann Spuren von Ironie enthalten