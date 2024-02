Noch nie seit Ende des Zweiten Weltkriegs hat Deutschland ein Sicherheitsabkommen mit einem anderen Land geschlossen, das gerade einen Krieg führt. Am Freitag haben Olaf Scholz und Wolodimir Selenski in Berlin einen Vertrag unterschrieben, der besagt, dass die beiden Länder für mehr als zehn Jahre in Sachen Sicherheit zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen wollen. Dazu soll die Ukraine Waffenlieferungen für 1,1 Milliarden Euro erhalten.

Über die weiteren Kosten ist noch nichts bekannt, außer, dass wie gewohnt, der Steuerzahler dafür aufkommen muss. In der Ukraine sind es dagegen Kinder, die mit ihrem Leben dafür bezahlen sollen. Bis zu 500.000 Zwangsrekrutierungen plant Selenski.

Es ist ein sinnloser Tod, den sie sterben sollen. Blut klebt schon jetzt an den Händen der amtierenden Bundesregierung und ihrer Wähler und es wird noch viel mehr werden, wenn dieser Wahnsinn nicht bald ein Ende findet.