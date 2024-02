Fragen zu Nawalny – Tod eines Rechtsextremisten

Natürlich sind es alles nur Russenbots und „Putin-Stricher“, die nach dem Tod von Alexej Nawalny in den sozialen Netzwerken Fragen stellen und darauf aufmerksam machen, dass Putins „schärfster Gegner“ vor allem auch ein Rechtsextremist war, der schon mal Tschetschenen mit Kakerlaken verglich und den Entzug der russischen Staatsbürgerschaft für Angehörige ethnischer Minderheiten forderte. Wie kommt es, dass der Westen um so jemanden weint?

Wie kommt es, dass seine frischgebackene Witwe an der Sicherheitskonferenz teilnahm und dort auch noch eine flammende Rede hielt? Ist das nicht merkwürdig?

Auch merkwürdig, wie ein Kommentator zum Kohlhaas-Artikel bemerkte, dass Putin nach der angeblichen Vergiftung einer medizinischen Behandlung von Nawalny in der Berliner Charité zustimmte. Gibt es dafür vernünftige Erklärungen? Hat nicht seinerzeit auch Leverkusen-Trainer Christoph Daum ohne jede Not eine Haarprobe veranlasst, um Kokaingerüchte über seine Person zu widerlegen und fiel dann böse rein? Ist Putin auch so einer?

Und die Frage, die mich schon damals beschäftigte, warum hat Nawalny die Vergiftung mit Nowitschok überlebt? Kann der russische Geheimdienst eigentlich gar nichts mehr? Wie einfach war es dagegen für die Ukrainer, die Tochter von Alexander Dugin zu töten. Und dann war da noch der Auftragsmörder vom Tiergarten, der mit dem Fahrrad davon radelte, nach dem er sein Zielobjekt im Auftrag des FSB erfolgreich liquidiert hatte. Der wusste, wie man so was macht. Nichts passt zusammen bei all den Geschichten, außer, dass Nawalny und Selenski-Anhänger gerne mit Hakenkreuzen posieren und den Hitlergruß zeigen.

Auch dass Nawalny nach seiner Behandlung in Berlin zurück in seine Heimat flog, er musste doch wissen, was ihn da erwartete? Wurde er dazu erpresst, weil man sonst seine Familie angegangen wäre? Die ist aber bis heute unbehelligt geblieben. Auch das alles ein Rätsel. Was kann nur dahinter stecken? Einige glauben, Nawalny sei gar nicht tot. Andere sagen, er sei kein so großer Oppositionsführer gewesen, in Russland würden ihn viele gar nicht kennen oder ernst nehmen. Fragen über Fragen, auf die ich keine Antwort weiß, außer, dass die offizielle Version mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht allzu viel Wahrheit enthält.