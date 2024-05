Die Ohnmacht der Hoftrompeter

in

Auch hier auf PB wird oft die Einmischung der Systemmedien in die Politik beklagt. Statt Chronisten und Berichterstatter seien die Staatsjournos diejenigen, die früher in der Kreisleitung als Instrukteure und Propagandisten beschäftigt wurden, Aber geht die Agitation nicht wie früher auch immer öfter nach hinten los?

Der Landkreis Eichsfeld ist erzkatholisch. Die CDU hat seit 35 Jahren die Lufthoheit und die politische Macht. Nachdem Ewiglandrat Hennig in die Rente gehen mußte, ist Dr. Marion Frant die Kronprinzessin. Sie führte itzo die CDU-Kreistagsliste an und kandidierte als Landrätin. Nun würde man vermuten, daß sie ein herausragendes Wahlergebnis eingefahren hätte. Es war mit rund 45 % auch ganz gut.

Da war aber noch ein Robin Hood, der ihr in die Quere kam, ein Outlaw, der bei Haldenwang – dem modernen Sherriff von Nottingham und den ihm genehmen Hoftrompetern – extrem unbeliebt ist.

In den ältesten Quellen wurde Robin Hood noch als verwirrter Sport- und Geschichtslehrer einfacher Herkunft geschildert, der sich vorzugsweise auf einem Gut mit Ziegenhaltung im südlichen Sachsen-Anhalt rumtrieb. Später wurde er immer negativer dargestellt. Die Dichtung machte ihn zum gesicherten Faschisten, was ihm im Volk den Ruf eines Patrioten einbrachte. Im Laufe der Zeit wandelte sich die Figur auch zum Vorkämpfer für soziale Gerechtigkeit, den Typus des „edlen Räubers“ der den Reichen nehmen und den Armen geben will. Zusammen mit anderen Geächteten bevölkert er den Forest des Eichsfelds.

Dieser Robin Hood – mit bürgerlichem Namen Höcke – hat bei der Kreistagswahl mehr Stimmen bekommen, als die Platzhirschin Dr. Frant.

Dr, Frant sammelte 20.979 Stimmen ein, Björn Höcke 21.289.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst:

Ihr löscht das Feuer mit Benzin

Ihr löscht den Brand nicht mehr

Ihr macht, was ihr verhindern wollt

Ihr macht mich populär!

Wenn ihr mich wirklich schaffen wollt

Ihr Herren hoch da droben

Dann müsst ihr mich ganz öffentlich

Nur loben, loben, loben!

(Wolf Biermann)

Quelle: Prabelsblog