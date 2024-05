In den geheimnisvollen Tälern des einst strahlenden Fürstentums Dunkelland, regiert Fürst Stoppelbart. Seine Regentschaft ist geprägt von Widersprüchen und Unruhe. Die Herolde des Fürsten, die von goldenen Zeiten sprachen, fanden kein Gehör.

Alles neu macht der September

In den Herzen der Dunkelländer wuchs der Wunsch nach Veränderung. Sie hatten genug von Fürst Stoppelbart und seinen leeren Versprechungen. Stattdessen wandten sie sich an Fürst Blaubart, einen charismatischen Anführer, der noch kein richtiger Fürst war, aber bereits jetzt die Herzen des Volkes erobert hatte. Auf seiner Burg schärfte Blaubart die Schwerter und bereitete sich auf den Tag vor, an dem er die Macht übernehmen würde.

Stoppelbarts verzweifelter Versuch

Fürst Stoppelbart, in seiner Verzweiflung gefangen, versuchte, die populären Reden Blaubarts zu kopieren. Doch seine Worte wirkten hohl und unecht. Als treuer Vasall des Königs im fernen Berlin saß er zwischen den Stühlen: Den Befehlen des Königs folgend und gleichzeitig versuchend, den Ansprüchen seines eigenen Volkes gerecht zu werden.

Schwarzen Wölfe aus dem Morgenland

Aus sehr weiten östlichen Provinzen strömten schwarze Wölfe herbei, die zunehmend Schafe, Ziegen und Zicklein rissen. Diese Angriffe stürzten die friedlichen Dorfbewohner in Angst und Schrecken. In einem verzweifelten Versuch, die Panik zu kontrollieren, befahl Stoppelbart, dass Nachrichten von gerissenen Tieren nicht von Dorf zu Dorf weitergetragen werden durften. Doch die Dunkelländer waren klug und ahnten, dass ihnen etwas verheimlicht wurde. Das Misstrauen wuchs.

Ein kluges und stolzes Volk

Stoppelbart rühmte sich oft damit, dass seine Untertanen stets die besten Ergebnisse bei den großen Turnieren von Pisa erzielten. Doch diese Klugheit führte auch zu einem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit und Widerstand. Sie pflegten eine eigene, sanft klingende Sprache.

Hoffnung auf eine blaue Zukunft

Die Dunkelländer träumten von einem Tag, an dem Fürst Blaubart die Zügel in die Hand nehmen würde. Ein Tag, an dem Frieden und Gerechtigkeit zurückkehren würden und das Dunkelland wieder in seiner alten Pracht erstrahlen könnte. Bis dahin harrten sie aus, wachsam und bereit, für ihre Freiheit und ihre Zukunft zu kämpfen.