Deutschland als Kamikaze: Wieviel muss bei uns kaputt gehen, bis endlich Schluss ist?

Köln nach der Bombardierung

Die Schlinge um Deutschland zieht sich zusammen: Als Land ohne Regierungs-genehme Rohstoffe und Energieträger werden wir veranlasst, vier funktionstüchtige russische Riesen-Gasröhren mit einer Lieferkapazität von 220 Milliarden Kubikmetern relativ sauberen Erdgases im Jahr abzustopfen. Stattdessen veranlasst man uns, die gleiche Gasmenge zuerst in entlegenen Erdteilen – teilweise aus schmutzigen Frackingquellen – zu verflüssigen, auf Dreck und Methangas schleudernden Tankern anzulanden und wieder in die Gasform zurück zu verwandeln. Bei diesem Prozess wird eine gigantische Klimaverschmutzung generiert, denn geschätzt ein Drittel der gebrauchsfertigen Energiemenge muss für Verflüssigung und Transport verwandt werden. Hinzu kommt, dass von den Tankschiffen systembedingt große Mengen des klimatoxischen Methans in die Atmosphäre gelangen.



Allein der Klimaschaden von Gasverflüssigung und -transport macht die übrigen Klimaanstrengungen lächerlich

Man muss sich das plastisch vorstellen: Die deutsche Fahrzeugflotte soll mit Billionenaufwand auf Elektroantrieb umgestellt werden, weil sie zu viel CO2 ausstoße. Gleichzeitig bläst man überflüssige Milliarden Kubikmeter CO2 jährlich zur Gasverflüssigung in die Atmosphäre. Wegen des klimatoxischen Methangases sollen wir sogar weniger Fleisch essen. Denn die Kühe und andere Nutztiere stoßen vorne und hinten Methan aus. Aber wir schicken eine überflüssige Tankerflotte permanent um die Welt, die große Mengen Methangas freisetzen muss, weil sie sonst auseinanderfliegt. Nebenbei: Hoffentlich bleiben Havarien bei der Anlandung des Flüssiggases aus, denn nach einem Brandfall wird man die Hafenstadt zu großen Teilen vergeblich suchen. Der Gedanke an Tausende unkontrollierbar in die Ukraine gelieferter Panzerfäuste auf Abwegen macht die Vorstellung nicht gemütlicher.



Ist nur noch Infantil- und Vasallenpolitik angesagt ?

Was veranlasst unsere Regierung zu derartigen Brüchen in der Denk- und Handlungsweise? Die üblichen Verdächtigen sind es tatsächlich. Betrachten wir dazu die Sache einmal rückwärts. Wir laufen auf eine Inflation, mangels Nachfragekapazität wohl auch auf eine Stagnation in Kombination mit einem Mangel an und explodierenden Preisen für Energie zu. Damit wird Deutschland als Weltmarktlieferant weitgehend ausgeschaltet, denn bisher konnte der langjährige Lohnverzicht der deutschen Werktätigen durch relativ niedrigpreisige russische Energie kompensiert werden. Wenn jetzt zum Lohnverzicht mit Realkaufkraftabsenkung (hier) auch noch überhöhte Energie- und Gestehungskosten kommen, ist Schluss mit der deutschen Weltmarktpräsenz. Gleichzeitig ist Russland schwer geschädigt und vom westlichen Weltmarkt abgeschnitten. Laut infantiler Äußerungen der Außenministerin B. sollen wir es sogar bald „ruiniert“ haben. Europa wird zusätzlich durch einen grotesken Eisernen Vorhang gespalten, der vom Nordkap bis zum Schwarzen Meer reicht und die Blöcke stoßen täglich neue Kriegsdrohungen gegeneinander aus.

Wie durch ein Wunder haben sich die USA grandios bereichert und saniert: Zum einen ist ihr Hauptgegner Russland angeschlagen und zum anderen werden Westeuropäer durch Industrie- und Finanzzerrüttung sowie EU-Überdehnung und Ukraineaufbau über Jahre hinaus mit sich selbst beschäftigt sein und können weltweit kaum noch agieren. Hunderte Milliarden mehr als vorhergesehen zahlen die Europäer an die USA für Waffensysteme aller Art. Zusätzlich ist das seit zwei Jahrzehnten von den USA unter Einsatz aller Mittel verfolgte Ziel in Sichtweite: Der US-amerikanische Zugang über die Ukraine zum Schwarzen Meer mit Blockadefunktion gegen Russland. Und hier sind wir beim eigentlichen Punkt.

Soll es Zufall gewesen sein, dass Russland und wir massiv angeschlagen, die USA dagegen fein heraus sind ?

In der Politik passiert nichts zufällig, soll ein verblichener US-Präsident gesagt haben. Die Rückwärtsschau der Ereignisse dürfte das für jeden – nicht von Staatsfunk und Geradeausdenkmedien verblödeten – Betrachter ersichtlich machen. Aber: Muss das eigentlich sein? Was soll der endlose Krieg in der Ukraine? Warum werden statt großkalibriger Haubitzen und Raketen nicht Schwärme von Diplomaten losgeschickt? Es geht um 2-3 Oblaste einer nachsowjetischen Hin- und Her-Gebietsverschiebung und nicht um den Untergang des Abendlandes. Kann es sein, dass Deutschland für die USA den Selbstmord-„Kamikaze“ abzugeben hat und die momentane Kaputtsituation auf Dauer festgeschrieben werden soll? Sollte die Quadratur des Schwachsinns, riesige Gasröhren aus Russland abzustopfen und dafür das Klima über Flüssiggas und Methan zu „vergiften“ etabliert bleiben, um fremde Globalinteressen zu bedienen? Diesen Fragen wird man hierzulande mit jedem Prozentpunkt Inflation, jedem leeren Regal, jeder Bevorratungsempfehlung, jeder gesetzlichen Zwangsregelung, jeder explodierenden Heizkostenrechnung und jedem Grad minus im Winter in den Wohnungen weniger ausweichen können.

Die Älteren beschleicht das gleiche Gefühl wie damals, als eine Führung (gegenderter Begriff) das Land ins Unglück stürzte und die meisten ohnmächtig oder feige zusahen, wie das immer weiter voranschritt.