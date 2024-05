Der Westen hat eine ungebildete Finanzpresse

von Paul Craig Roberts | Die gesamte Finanzpresse hat null Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge. Die Finanz-“Journalisten” drucken nur Pressemitteilungen.

Die US-Schulden haben nie eine Rolle gespielt, weil der US-Dollar die Weltreservewährung ist. Das heißt, die US-Schulden sind die Reserven der Zentralbanken der Welt. Wenn die US-Schulden steigen, steigen auch die Reserven des weltweiten Bankensystems. Alle Zentralbanken waren erfreut, mehr US-Schatzanleihen anzuhäufen, da dies bedeutete, dass die Reserven ihres Bankensystems stiegen.

Die Federal Reserve kann jederzeit US-Schatzanleihen zurückkaufen, indem sie Geld schafft, mit dem sie diese kaufen kann. Die Schulden sind immer einlösbar, weil sie in Dollar denominiert sind.

Das Problem tritt auf, wenn der Dollar als Weltreservewährung aufgegeben wird. Die Schwachköpfe des Biden-Regimes schrecken die Zentralbanken wegen der Sanktionen gegen Russland, Iran, China, Venezuela und andere vom Dollar als Reservewährung ab. Die langsamen mentalen Prozesse der Zentralbanken beginnen zu verstehen, dass ihre Reserven in Dollar-Schulden des US-Schatzamtes eingefroren, beschlagnahmt und nicht mehr verwendet werden können, wenn sie Washington in die Quere kommen.

Die Bedrohung für Washington besteht darin, dass die Fed zwar Dollar drucken kann, um die Schulden zu tilgen, aber keine ausländischen Währungen, um den US-Dollar zu tilgen. Wenn also die Zentralbanken ihre Reserven aus dem Dollar in Gold umschichten, wie es Russland und China tun, oder in andere Währungen, gibt es immer weniger Abnehmer für das Angebot an Dollar auf den Devisenmärkten. Folglich verliert der Dollar gegenüber Gold, Silber und aufstrebenden Währungen an Wert, und der Wert des Dollars fällt auf den Devisenmärkten. In dem Maße, in dem die amerikanische Produktion ins Ausland verlagert wird und Amerika auf die Einfuhr von Lebensmitteln angewiesen ist, steigt die Inflation in den USA an. In der Vergangenheit hat die Fed auf die Inflation mit Arbeitslosigkeit reagiert.

Die US-Notenbank und die Institutionen, die zur Unterdrückung der Gold- und Silberpreise eingesetzt werden, kontrollieren den Preis mit Hilfe von ungedeckten Leerverkäufen auf dem Futures-Markt. Mit anderen Worten: Verträge, die nicht durch tatsächliche Goldbestände untermauert sind, können verwendet werden, um das Papierangebot an Gold auf den Terminmärkten zu erhöhen. Da der Terminmarkt in Bargeld und nicht in Goldlieferungen abrechnet, kann eine Flut von Papierkontrakten, die nicht durch tatsächliches physisches Gold gedeckt sind, dazu verwendet werden, den Preis zu drücken. Mit anderen Worten: Das Angebot an Papiergold kann gedruckt werden, so wie die Fed Papiergeld drucken kann. Ich und Dave Krantzler haben dies immer wieder auf meiner Website erklärt.

Dieser Preiskontrollprozess versagt, wenn die Nachfrage nach Gold das physische Angebot zu dem unterdrückten Preis übersteigt. Wir haben kürzlich einen neuen Ausbruch des Goldpreises erlebt. Ist dies ein Zeichen dafür, dass der kontrollierte Preis der Nachfrage nach physischem Gold nicht mehr standhalten kann, oder gibt es eine andere Erklärung?

Wenn die Narren, die die USA regieren, ihre Zerstörung des Landes fortsetzen, werden der Dollar und der Lebensstandard mit dem Land sterben. Amerika erlebt wahrscheinlich seine letzten Jahre. Vielleicht ist das der Grund, warum Putin und Xi sich nicht die Mühe machen, uns zu beseitigen.