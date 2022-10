Der Frieden mit Russland ist weit besser als die großartigste „Verteidigung“ durch die USA

Die USA werden seit langem als Verteidiger unserer Freiheit und Werte herausgeputzt und die deutsche Ministerialbürokratie bietet dazu generalstabsmäßige Propagandakampagnen auf, die – vom Gleichsprech bis zum Geradeausdenk – alles noch steigern, was die Truppe um den legendären Dr. Joseph G. einst zu bieten hatte. Die „Nachdenkseiten“ berichten aus „verifizierten“ Ministeriums-internen Papieren eines Whistleblowers, dass das Innenministerium von Frau Fancy Faeser als Spinne im Netz in Sachen „Desinformation“ arbeitet, was vermutlich niemandem in diesem Ausmaß bekannt ist. Der Whistleblower dazu:

„In meinen Augen ist es ein Blick in den Abgrund der gebündelten Aktivitäten einer horizontalen … und vertikalen Integration moderner Staatspropaganda. Von den Ministerien und ihren Partnerschaften mit transatlantischen Denkfabriken … bis hinab in die Presse, ‚Faktenchecker‘, Social Media, ‚Multiplikatoren‘, ‚kritische Zivilgesellschaft‘ und so weiter. Selbst vor der Einbindung von Schulen und Kindern im Grundschulalter machen Sie nicht halt‘ “.

Die mulitiministeriale Propaganda-Normung arbeitet perfekt, so dass ohne Abweichung sämtliche Journalisten von „Scheinreferenden“ in der Südukraine oder einem „russischen Angriffskrieg“ sprechen. Zweifler und hartnäckige Frager fliegen aus der Bundespressekonferenz. Dass die Referenden in der Ukraine tatsächlich stattfanden und der russische Einmarsch ein Präventivschlag sein könnten – das kommt nicht einmal versehentlich in eine Tastatur oder ein Mikrophon.

Für das Propagandaorchester von Ministerien und bezahlten Hauptmedien ist die Katastrophe des Ukrainekrieges eine freiheitliche Wohltat

Der Ukrainekrieg wurde von den USA und ihrer Nato mit einem bedrohlichen Waffenaufmarsch losgetreten. Jetzt, während des großen Knalls und der Umwidmung Deutschlands in den allgemeinen europäischen Fußabtreter und in ein wirtschaftlich-geografisches Verbrauchsmaterial mit gekappter Energieversorgung, unkontrollierter Millioneneinwanderung, Überschuldung, Wirtschaftsschrumpfung, Deindustrialisierung, Inflation und permanentem EU-Aderlass, behaupten Politiker und ihr Medienkomplex, wir durchschritten ein ebenso entbehrungsreiches wie großartiges Tal zum Erhalt unserer Freiheit, die das – mit Hunderten Milliarden Euro und Millionen von Sprengköpfen und Raketen zugeschüttete – korrupteste Land Europas vorbildlich verteidige. Die Ukraine brauche allerdings noch weitere Hunderte Milliarden Euro sowie schwere Zerstörungswaffen. Zum Ausgleich seien wir als Hauptzahler für den Wiederaufbau des zerstörten Landes gebucht. Und drohend heißt es: Im Falle unserer Verweigerung führen bald russische Panzer durch das Brandenburger Tor.

Dieses Spiel muss abgepfiffen werden

Dieses lausige Spiel nach dem Motto „Verzichte, leide, werde ruiniert – dann geht’s Dir später besser“ – das wollen wir nicht länger sehen und hören. Das können die Staatspropagandisten den antiken Theologen vorführen, nicht aber uns ausgeplünderten Deutschen. Auch die lange Ahnenreihe USA-zerstörter Länder von Vietnam über Kambodscha, Kuba, Venezuela, Nordafrika und den Irak bis nach Syrien kann uns nicht zur Einreihung in diese Schar verlocken. Die US-Amerikaner sollen sich zum Teufel scheren, ihre Atomwaffen mitnehmen und uns in Ruhe lassen. Das, was sie uns an angeblichem Frieden und sogenannten Werten bringen, ist schlimmer als die Koexistenz mit Russland jemals werden könnte.