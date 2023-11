Der Arbeitskräftemangel und seine Ursache

Heute morgen war ich kurz nach Sieben beim Bäcker und habe das vorletzte Brot erwischt. Das liegt daran, daß der Magdelsche Bäcker zugemacht hat weil er keine Verkäuferin mehr findet. Jetzt kommen die Magdelschen trotz Glatteis in der Herrgottsfrühe angerauscht und kaufen uns das Brot weg. Es ist wie im Sozialismus.

Alles hängt mit allem zusammen.

Ich bin eben in den Keller ins Archiv gegangen, um die Ursache auszuleuchten. 2015 vor der Asylflut hatte das Apollesche Landratsamt 414 Posten, 2024 sind 474 geplant, eine Steigerung um 60 Leute. Unser Landkreis hat ein Promille der Bundesbevölkerung, wenn man das hochrechnet, so haben allein die Landratsämter und Stadtverwaltungen der kreisfreien Städte 60.000 Leute mehr am Schreibtisch, Dazu kommt der Mehrbedarf der Kommunen, der Aufwuchs bei den Ländern und die Aufblähung der Bundesverwaltung.

Da braucht man sich über Arbeitskräftemangel nicht zu wundern, Der Staat klaut der Wirtschaft die Leute. Der Rest macht lieber einen auf Bürgergeld. Übrigens: Das darf das von den NGOs unterwanderte Lügenfernsehen und die Zeitung vom Funkekonzern nicht berichten. Das ist quasi streng geheim. Es gibt im Landratsamt immer noch Altersteilzeit, also Frühverrentung.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Wer trocken Brot mit Lust genießt, dem wird es gut bekommen.“ (Geh. Rath v. Goethe)